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Shape Of You遭控抄襲　英國法院判紅髮艾德勝訴「很明顯不同」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/06 18:05
英國創作歌手紅髮艾德（美聯社圖片）

英國創作歌手紅髮艾德（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）2017年推出的全球熱門金曲《Shape Of You》近年遭饒舌歌手肖克里（Sami Chokri）指控抄襲其2015年作品《Oh Why》，英國法院6日判決兩部作品有很明顯的差異，判決紅髮艾德勝訴，艾德在得知判決結果後表示，雖然對判決滿意，但忍不住批評抄襲指控實在亳無根據，傷害音樂產業的發展。

肖克里和《Oh Why》音樂製作人多諾霍（Ross O'Donoghue）指控紅髮艾德《Shape Of You》與他們2015年作品《Oh Why》副歌部份的旋律跟歌詞有著「驚人的相似」。他們認為艾德該首暢銷金曲中「Oh I, oh I, oh I」抄襲《Oh Why》中的「Oh Why, Oh Why」。

法官Antony Zacaroli周三判決文總結兩首曲子雖有相似點，但「兩者還是有明顯不同之處（significant differences）」，認定艾德在創作《Shape Of You》時未有抄襲《Oh Why》的意圖。

紅髮艾德在得知判決結果時透過推特表示，雖然團隊對這項判決結果感到滿意，但我個人認為這種情況（興訟抄襲）太泛濫，甚至演變成一種「拿著沒什麼根據的說詞逼著創作者去和解以避掉打官司麻煩」的文化，「這對音樂創作產業的傷害實在很大」。

《Shape Of You》2017年一推出甫成為全球各大音樂平台上的熱銷單曲，在YouTube上也有超過56億次的觀看數。
Shape Of You

更新時間 : 2022-04-06 23:14 GMT+08:00

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