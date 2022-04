Shape Of You遭控抄襲　英國法院判紅髮艾德勝訴「很明顯不同」

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)英國創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)2017年推出的全球熱門金曲《Shape Of You》近年遭饒舌歌手肖克里(Sami Chokri)指控抄襲其2015年作品《Oh Why》,英國法院6日判決兩部作品有很明顯的差異,判決紅髮艾德勝訴,艾德在得知判決結果後表示,雖然對判決滿意,但忍不住批評抄襲指控實在亳無根據,傷害音樂產業的發展。

肖克里和《Oh Why》音樂製作人多諾霍(Ross O'Donoghue)指控紅髮艾德《Shape Of You》與他們2015年作品《Oh Why》副歌部份的旋律跟歌詞有著「驚人的相似」。他們認為艾德該首暢銷金曲中「Oh I, oh I, oh I」抄襲《Oh Why》中的「Oh Why, Oh Why」。

法官Antony Zacaroli周三判決文總結兩首曲子雖有相似點,但「兩者還是有明顯不同之處(significant differences)」,認定艾德在創作《Shape Of You》時未有抄襲《Oh Why》的意圖。

紅髮艾德在得知判決結果時透過推特表示,雖然團隊對這項判決結果感到滿意,但我個人認為這種情況(興訟抄襲)太泛濫,甚至演變成一種「拿著沒什麼根據的說詞逼著創作者去和解以避掉打官司麻煩」的文化,「這對音樂創作產業的傷害實在很大」。

《Shape Of You》2017年一推出甫成為全球各大音樂平台上的熱銷單曲,在YouTube上也有超過56億次的觀看數。