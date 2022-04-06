【建築X台灣流行樂】台北流行音樂中心前進紐約　打響首發國際宣傳

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受COVID-19疫情延宕，台北流行音樂中心（簡稱北流）開幕19個月後啟動國際宣傳，本週起透過紐約展覽呈現北流建築與台灣流行樂風貌，同時與國外單位交流，爭取合作機會。

台北流行音樂中心表演廳可容納5000人，補足台北原本缺乏中型表演場館的缺口。（台北流行音樂中心提供）中央社

台北流行音樂中心發言人徐有潔（中）與公關人員黃郁雯（左）、陳識安（右）肩負國際宣傳任務，5日在駐紐約台北文化中心分享北流資訊及展覽期許。中央社

由北流美方建築團隊策劃的「抒情都市主義：台北流行音樂中心」（Lyrical Urbanism: The Taipei Music Center）展覽預定6日在紐約庫珀聯盟學院（Cooper Union）畫廊開幕，將透過大型圖片、影像、音樂及模型介紹台灣流行樂和北流建築群地標，展期從7日到29日。

北流發言人徐有潔美東時間5日在駐紐約台北文化中心受訪時說，這場展覽出發點是建築，北流代表則會從營運方角度分享建築巧思、實際使用功能、建案有助產業發展之處，希望透過國際交流場域讓更多人知道北流，進而對合作產生興趣。

位於台北市南港區的北流由文化部籌建，造價超過新台幣60億元，2013年6月動工，2020年8月開幕後不久正式營運。

北流主要場館包括表演廳、文化館、產業區。表演廳可容納5000人，採山巒意象設計，期許台灣流行樂產業屢創高峰；文化館是台灣首個以流行音樂為主題的展館，讓參觀者像搭時光機一樣認識台灣流行樂演進；產業區為音樂人從產製到站上舞台創造空間，規劃今年陸續開放。

北流美方建築團隊主要人物萊瑟（Jesse Reiser）、梅本（Nanako Umemoto）都是庫珀聯盟學院建築系校友，希望在紐約展示旗下RUR建築師事務所（RUR Architecture DPC）在台灣實際執行的成功案例，在校方邀約下促成這次展覽。

徐有潔說，北流國際宣傳受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，紐約是海外宣傳第一站，希望透過這次難得機會增加曝光度，讓各界知道屬於中型場館的北流表演廳是適合國外團體赴台巡演的場地之一。

除參與展覽開幕外，北流代表也將出席座談會，和美方建築與音樂界人士探討北流使用、城市規劃及對台灣流行樂有何意義等議題。

此外，紐文中心發揮牽線作用，安排北流代表此行和紐約中央公園夏季音樂節主辦單位SummerStage等組織交流。

紐文中心主任張惠君表示，台灣有許多優質事物，卻缺乏如實在國外呈現的機會。北流出自紐約建築師之手，透過這場展覽在國際曝光，能讓各界看見台灣的音樂、聽到台灣的節奏，因為聲音與節奏可讓人辨識出某樣東西來自何方。

張惠君說：「台灣有很多很好看的東西，希望讓大家認識真實的台灣。」