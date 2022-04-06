響應世界衛生日！新北市政府：森林公園 健身護健康

世界衛生組織(WHO)將每年4月7日訂為世界衛生 日，今年主題是：「我們的星球，我們的健康」， 新北市有多處森林公園供民眾享受森林登山之樂，在運動同時又能吸收芬多精， 維持身心靈的健康。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，森林公園主要特色就是可提供大量芬多精， 芬多精是植物所釋放抗菌揮發性有機化合物之統稱，種類約5, 000種，主要功能為抵禦細菌及真菌，對人體具有消炎殺菌、 鎮定情緒及預防氣管疾病等功效，可提高疾病抵抗力且無副作用。

來到新店區安康森林公園，總面積超過3公頃！沿著山坡地形而建， 藉低度開發保留山坡原始林相，是都會區相當難得的自然森林， 來到此可輕鬆穿梭在山間小徑，享受在林蔭散步的樂趣。 青潭河濱公園位於新烏路1段11巷旁，在青潭溪水的孕育下， 喬木高聳入雲、草花五彩繽紛，散步在公園步道， 不時可聽到蟲鳴鳥叫、風吹動樹葉的沙沙聲和青潭溪的潺潺水聲， 讓民眾在都市叢林中可享受大自然，徜徉其中！ 另外還有天山公園及大豐公園， 都是新店區隱藏在都市中充滿森林感的公園， 十分適合全家大小同遊。

中和嘉穗公園位在積穗國小與中和高中之間，是四十張山的主峰， 海拔約47公尺，占地約7公頃，擁有豐富的植物組成， 是民眾常來休閒運動的好地方。圍繞著公園的環狀步道全長約791 公尺，攻頂約17分鐘，有無負擔感的緩坡， 也有較具挑戰性的上升坡，步道舖面由黃紅色相間地磚組成， 沿途的木製涼亭，彷彿穿越時空漫步在古道幽徑，令人陶醉。 中和公園(又稱四號公園、823公園)接近永安市場捷運站， 交通便利，公園占地約11公頃，近年由林業試驗所、 國立臺灣圖書館、中和區公所及新中和社區大學攜手合作， 於公園內打造全國首座韌性都市林，選植台灣金絲桃、 台灣赤楊及豆梨等多種台灣原生種植物， 是具備森林多層次的結構以及多樣性組成的森林生態系。

新北市政府綠美化環境景觀處致力於提供市民良好休憩空間， 結合本市公園周邊環境打造成都市森林，推動「城市覓徑」計畫， 如中和自強公園就以此計畫為主軸規劃3條路線，分別是：「 輕爬山路線」全長約600公尺；「微健行路線」全長約500公尺 ；「逍遙遊路線」全長約520公尺， 讓市民體驗不同挑戰性的登山行程，想享受森林浴、吸收芬多精、 逃離都市壓力及喧囂的民眾，不用舟車勞頓跑到山區， 到公園就能享受自然及戶外休閒的服務， 透過步道及輔助設施呈現山中小徑氛圍， 讓公園成為距離城市最近的後山，展現更豐富的主題及個性。

新北市景觀處表示，新北市積極打造森林公園， 持續優化本市森林公園，不僅可增加都市內綠覆率、植栽組成層次、 生物多樣性與改良土壤質地，更可緩解都市熱島效應、 吸收二氧化碳、製造氧氣與芬多精， 吸附空氣汙染懸浮微粒等生態服務， 將有助於建構更具生態韌性的都市森林，提升環境品質， 更讓居住在城市的人們多多認識台灣這片土地所孕育出的寶貴資產。

景觀處另提醒，為維護大眾健康，提醒民眾於公園活動時， 需持續保持社交距離、戴口罩及勤洗手的防疫習慣， 保護自己和他人的安全。 未來新北市政府亦將持續提供市民更多美好的公園休憩空間， 讓新北市更加樂活宜居。

照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供

照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供

照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供