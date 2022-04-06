響應世界衛生日！新北市政府：森林公園 健身護健康

世界衛生組織(WHO)將每年4月7日訂為世界衛生日，今年主題是：「我們的星球，我們的健康」，新北市有多處森林公園供民眾享受森林登山之樂，在運動同時又能吸收芬多精，維持身心靈的健康。
新北市政府綠美化環境景觀處表示，森林公園主要特色就是可提供大量芬多精，芬多精是植物所釋放抗菌揮發性有機化合物之統稱，種類約5,000種，主要功能為抵禦細菌及真菌，對人體具有消炎殺菌、鎮定情緒及預防氣管疾病等功效，可提高疾病抵抗力且無副作用。
來到新店區安康森林公園，總面積超過3公頃！沿著山坡地形而建，藉低度開發保留山坡原始林相，是都會區相當難得的自然森林，來到此可輕鬆穿梭在山間小徑，享受在林蔭散步的樂趣。青潭河濱公園位於新烏路1段11巷旁，在青潭溪水的孕育下，喬木高聳入雲、草花五彩繽紛，散步在公園步道，不時可聽到蟲鳴鳥叫、風吹動樹葉的沙沙聲和青潭溪的潺潺水聲，讓民眾在都市叢林中可享受大自然，徜徉其中！另外還有天山公園及大豐公園，都是新店區隱藏在都市中充滿森林感的公園，十分適合全家大小同遊。
中和嘉穗公園位在積穗國小與中和高中之間，是四十張山的主峰，海拔約47公尺，占地約7公頃，擁有豐富的植物組成，是民眾常來休閒運動的好地方。圍繞著公園的環狀步道全長約791公尺，攻頂約17分鐘，有無負擔感的緩坡，也有較具挑戰性的上升坡，步道舖面由黃紅色相間地磚組成，沿途的木製涼亭，彷彿穿越時空漫步在古道幽徑，令人陶醉。中和公園(又稱四號公園、823公園)接近永安市場捷運站，交通便利，公園占地約11公頃，近年由林業試驗所、國立臺灣圖書館、中和區公所及新中和社區大學攜手合作，於公園內打造全國首座韌性都市林，選植台灣金絲桃、台灣赤楊及豆梨等多種台灣原生種植物，是具備森林多層次的結構以及多樣性組成的森林生態系。
新北市政府綠美化環境景觀處致力於提供市民良好休憩空間，結合本市公園周邊環境打造成都市森林，推動「城市覓徑」計畫，如中和自強公園就以此計畫為主軸規劃3條路線，分別是：「輕爬山路線」全長約600公尺；「微健行路線」全長約500公尺；「逍遙遊路線」全長約520公尺，讓市民體驗不同挑戰性的登山行程，想享受森林浴、吸收芬多精、逃離都市壓力及喧囂的民眾，不用舟車勞頓跑到山區，到公園就能享受自然及戶外休閒的服務，透過步道及輔助設施呈現山中小徑氛圍，讓公園成為距離城市最近的後山，展現更豐富的主題及個性。
新北市景觀處表示，新北市積極打造森林公園，持續優化本市森林公園，不僅可增加都市內綠覆率、植栽組成層次、生物多樣性與改良土壤質地，更可緩解都市熱島效應、吸收二氧化碳、製造氧氣與芬多精，吸附空氣汙染懸浮微粒等生態服務，將有助於建構更具生態韌性的都市森林，提升環境品質，更讓居住在城市的人們多多認識台灣這片土地所孕育出的寶貴資產。
景觀處另提醒，為維護大眾健康，提醒民眾於公園活動時，需持續保持社交距離、戴口罩及勤洗手的防疫習慣，保護自己和他人的安全。未來新北市政府亦將持續提供市民更多美好的公園休憩空間，讓新北市更加樂活宜居。
照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供
照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供
照片由新北市政府綠美化環境景觀處提供