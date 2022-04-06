全國家庭教育績優表揚 新北市獲績優志工團隊及個人4獎項

新北市全國家庭教育績優志工團隊及個人獻獎，左2起志工薛重生、張月玲，右起家教中心代理主任林瑞泰、志工簡嘉儀、志工團總幹事王佑明。(照片來源... 新北市全國家庭教育績優志工團隊及個人獻獎，左2起志工薛重生、張月玲，右起家教中心代理主任林瑞泰、志工簡嘉儀、志工團總幹事王佑明。(照片來源：新北市政府教育局提供)

教育部日前舉辦「110年度表揚推展家庭教育績優個 人暨團體頒獎典禮」，新北市政府家庭教育中心志工團隊榮獲「 績優志工團隊獎」，另志工張月玲、薛重生、簡嘉儀獲「 績優志工個人獎」，今(6)日在市政會議獻獎。

新北市政府家庭教育中心籌組多種志工團隊， 拓展多元化家庭教育服務與課程，包含「412-8185家庭教育 諮詢專線」、「幸福甜甜圈」親職成長團體、「心約定-中高齡婚姻 教育」、「親密之旅婚姻教育成長團體」、「親職教養講座」、「 代間教育講座」，以照顧到不同面向需求的個人與家庭。

其中家庭教育諮詢志工團增設晚間與假日班提高服務市民時間， 每年約服務2,200人次，接線量居全國之冠。 心約定成長團體首創以戲劇元素，增進中老年伴侶親密關係， 在地深耕達27年。幸福甜甜圈親職成長團體成立已13年，研發6 套主題課程，並出版2本帶領人手冊及1本翻轉教養手冊， 協助許多家庭親子關係更圓融。

志工團隊總幹事王佑明感謝全體志工的無私奉獻、樂於成長， 源源不斷發揮驚人動能，在中心與志工的緊密合作下，才能將愛的力量傳到每個角落。

這次獲獎的資深志工張月玲，主動積極參與各項家庭教育志工服務， 包含帶領親職、婚姻團體、推廣偏鄉學校家庭教育等。 並協助中心編寫親職教育教案及書籍。為了能增進服務知能， 還自費進修輔仁大學家庭教育專業學士學程。她表示， 投身家庭教育的歷程雖然充滿挑戰，但也有滿滿的收穫， 也拓展自己的視野。

得獎志工薛重生，當初因撰寫親職教育成長團體論文， 參與親職成長帶領人培訓課程，從此踏入家庭教育領域。 她積極參與教案研討、團體帶領，也藉著演講、工作坊等方式， 在學校、機構及教會，向不同對象推展家庭教育。她表示， 帶領團體可以和家長一起互動成長， 很喜歡也非常認同這樣的助人方式。

服務25年的資深志工兼講師簡嘉儀，85年起成為家教中心諮詢輔 導專線志工，也參與「最需要關懷家庭輔導網絡」家訪， 深刻感受原住民家庭的許多困難，因此萌念推動原住民家庭教育。 除參與開辦原住民族家庭教育種子老師培訓， 並協助召集朋友參加培訓、組成小組，每年到20校及社福團體推動 原住民家庭教育。她表示， 做家庭教育服務第一個受惠的就是自己的家庭， 湧自內心的幸福感是如此美妙。

侯友宜市長表示，感謝志工團隊和參與志工的努力， 家庭教育是影響每個孩子人生的關鍵，期勉團隊用更好的服務， 共同支持新北市更多的家庭，為市民播種幸福。

「幸福甜甜圈」親職成長團體課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)

「心約定-中高齡婚姻教育」團體課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)

服務25年的資深志工兼講師簡嘉儀，致力推動原住民家庭教育。(照片來源：新北市政府教育局提供)