全國家庭教育績優表揚 新北市獲績優志工團隊及個人4獎項

教育部日前舉辦「110年度表揚推展家庭教育績優個人暨團體頒獎典禮」，新北市政府家庭教育中心志工團隊榮獲「績優志工團隊獎」，另志工張月玲、薛重生、簡嘉儀獲「績優志工個人獎」，今(6)日在市政會議獻獎。
新北市政府家庭教育中心籌組多種志工團隊，拓展多元化家庭教育服務與課程，包含「412-8185家庭教育諮詢專線」、「幸福甜甜圈」親職成長團體、「心約定-中高齡婚姻教育」、「親密之旅婚姻教育成長團體」、「親職教養講座」、「代間教育講座」，以照顧到不同面向需求的個人與家庭。
其中家庭教育諮詢志工團增設晚間與假日班提高服務市民時間，每年約服務2,200人次，接線量居全國之冠。心約定成長團體首創以戲劇元素，增進中老年伴侶親密關係，在地深耕達27年。幸福甜甜圈親職成長團體成立已13年，研發6套主題課程，並出版2本帶領人手冊及1本翻轉教養手冊，協助許多家庭親子關係更圓融。
志工團隊總幹事王佑明感謝全體志工的無私奉獻、樂於成長，源源不斷發揮驚人動能，在中心與志工的緊密合作下，才能將愛的力量傳到每個角落。
這次獲獎的資深志工張月玲，主動積極參與各項家庭教育志工服務，包含帶領親職、婚姻團體、推廣偏鄉學校家庭教育等。並協助中心編寫親職教育教案及書籍。為了能增進服務知能，還自費進修輔仁大學家庭教育專業學士學程。她表示，投身家庭教育的歷程雖然充滿挑戰，但也有滿滿的收穫，也拓展自己的視野。
得獎志工薛重生，當初因撰寫親職教育成長團體論文，參與親職成長帶領人培訓課程，從此踏入家庭教育領域。她積極參與教案研討、團體帶領，也藉著演講、工作坊等方式，在學校、機構及教會，向不同對象推展家庭教育。她表示，帶領團體可以和家長一起互動成長，很喜歡也非常認同這樣的助人方式。
服務25年的資深志工兼講師簡嘉儀，85年起成為家教中心諮詢輔導專線志工，也參與「最需要關懷家庭輔導網絡」家訪，深刻感受原住民家庭的許多困難，因此萌念推動原住民家庭教育。除參與開辦原住民族家庭教育種子老師培訓，並協助召集朋友參加培訓、組成小組，每年到20校及社福團體推動原住民家庭教育。她表示，做家庭教育服務第一個受惠的就是自己的家庭，湧自內心的幸福感是如此美妙。
侯友宜市長表示，感謝志工團隊和參與志工的努力，家庭教育是影響每個孩子人生的關鍵，期勉團隊用更好的服務，共同支持新北市更多的家庭，為市民播種幸福。
「幸福甜甜圈」親職成長團體課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)
「心約定-中高齡婚姻教育」團體課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)
服務25年的資深志工兼講師簡嘉儀，致力推動原住民家庭教育。(照片來源：新北市政府教育局提供)