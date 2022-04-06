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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超72.02億元

賣超群創4.25萬張最多，另買超開發金6.66萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/04/06 17:01
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超72.02億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/3/28~2022/4/1）外資在集中市場總買進金額為3,710.93億元，總賣出金額為3,782.95億元，賣超為72.02億元，另統計自2022年年初至4月1日止，外資總買進金額為4兆8,179.16億元，總賣出金額為5兆2,877.04億元，累計賣超為4,697.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆7,005.73億元新台幣，占全體上市股票市值的41.54%，較3月25日的22兆8,933.10億元新台幣，減少1,927.37億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：開發金：買進136,747千股，賣出70,168千股，買超66,579千股。第二名：中信金：買進124,026千股，賣出58,491千股，買超65,535千股。第三名：永豐金：買進116,022千股，賣出56,389千股，買超59,633千股。

另外，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進46,978千股，賣出89,439千股，賣超42,461千股。第二名：聯電：買進87,973千股，賣出127,016千股，賣超39,043千股。第三名：廣達：買進14,477千股，賣出39,182千股，賣超24,705千股。

更新時間 : 2022-04-06 23:13 GMT+08:00

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