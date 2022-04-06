中華電信Hami Video聯手Legacy獨家自由視角線上演唱會

中華電信與台灣音樂展演空間第一品牌Legacy攜手合作， 推出首度實驗試播的自由視角「任意門」線上演唱會， 邀請多次入圍金曲獎的旺福樂團、去(2021)年獲金音獎的「靈性男子」LI NION、治癒系靈魂女伶LÜCY等超強陣容演出，4/6~4/9連續四天晚間八點獨家在Hami Video直播，還能24小時內無限回看， 提供更多元的視角選擇，除提供全角度瀏覽， 還可選擇放大喜歡的畫面，創造專屬的線上觀賞新體驗， 如打開任意門，讓客戶如臨現場，拉近與音樂人的距離。

中華電信以5G創新技術與Legacy合作，藉由「自由視角」 攝製技術，結合5G 高頻寬、低延遲、大連結的特性，經由Hami Video平台傳輸至用戶端，將觀賞體驗去中心化，突破「 由導播選擇的畫面」，讓使用者感受專屬的線上觀賞體驗， 這也是台灣首次將將自由視角拍攝技術運用在線上演唱會。

這次合作演出的三組藝人都大有看頭， 包含曾入圍多屆金曲獎的旺福樂團，以其童趣十足、 簡單詼諧和獨特的創意獨樹一格；以Neo Soul、R&B為核心曲風的台灣唱作人「靈性男子」 LINION，在去年入圍第12屆金音創作獎四項大獎， 最終獲得「最佳節奏藍調專輯獎」獎項肯定；LÜCY 今年才21歲，但音樂卻顯得非常成熟， 是華語樂壇中備受矚目的閃亮新星，以清新民謠和詩意氛圍風格， 成為許多音樂人大推的新興女聲。

收視路徑：Hami Video真心推薦(首頁)> 自由視角「任意門」線上演唱會

播出時間：

第一場4月6日（週三）晚間8點LÜCY（24小時回放）

第二場4月7日（週四）晚間8點LINION（24小時回放）

第三場4月8日（週五）晚間8點旺福WONFU（24小時回放）

安可場4月9日（週六）晚間8點LÜCY + LINION + 旺福WONFU（24小時回放）

註：表演場次實際上架日期依Hami Video網站為準，若有更改將不另發通知。