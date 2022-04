入股取得話語權？馬斯克甫成最大股東 推特立推「編輯」功能

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)科技大亨馬斯克(Elon Musk)不出手則已,一出手驚人。就在消息傳出馬斯克以9.2%持股成為推特(Twitter)最大股東,將加入公司董事會後,推特即宣布不久之後可能就會推出「編輯」功能。看來這位新股東,似已開始對此社群媒體發揮影響力。

綜合BBC與CNBC報導,馬斯克5日在推特發起民調,「你想要有編輯鍵嗎?」截至6日16時,已有逾440萬人投票,其中73.6%表達支持。6日,推特消費產品副總裁蘇利文(Jay Sullivan)推文表示,編輯功能就要來囉,還強調去年就在構思此計畫,並非隨著民調起舞。

Do you want an edit button?