入股取得話語權？馬斯克甫成最大股東 推特立推「編輯」功能

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）不出手則已，一出手驚人。就在消息傳出馬斯克以9.2%持股成為推特（Twitter）最大股東，將加入公司董事會後，推特即宣布不久之後可能就會推出「編輯」功能。看來這位新股東，似已開始對此社群媒體發揮影響力。

綜合BBC與CNBC報導，馬斯克5日在推特發起民調，「你想要有編輯鍵嗎？」截至6日16時，已有逾440萬人投票，其中73.6%表達支持。6日，推特消費產品副總裁蘇利文（Jay Sullivan）推文表示，編輯功能就要來囉，還強調去年就在構思此計畫，並非隨著民調起舞。

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

事實上，不能編輯是許多推特用戶的一大困擾。若想修改錯字（有時是尷尬的錯誤）或未經思考的評論，得刪除重新推文，卻會影響觸及。蘇利文坦言，這些年來，接到最多的使用者回饋，就是要求增加編修功能。

包括臉書、Instagram等對手，都早已讓用戶可在發布後編輯內容。推特相當清楚，增加此一功能，有助增加用戶，遲遲不願採取這一步的原因是，深怕討論串的完整性受到影響，畢竟無法看出用戶是在貼文修改前／後留下評論，透明度是個問題。

對此，蘇利文表示，計劃在未來幾個月內，先在訂閱平台＠TwitterBlue Labs釋出新功能，一邊檢討改進，作為正式推出功能的參考。推特4月1日當天的確放話將推編輯功能，但外界多半將之解讀為愚人節笑話。

馬斯克與推特可謂愛恨交織，身為一名重度使用者，推特是他尋求意見的平台，甚至會影響其實際決策。如去年11月，他問8千萬名追蹤者，是否該出售手上特斯拉（Tesla）10%的股票，民調說好，而他也真的照辦，出清約價值50億美元的持股。

肆無忌憚的發言，卻也讓他惹上麻煩。馬斯克2018年一篇關於特斯拉的推文，被美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）盯上，控其有證券詐欺之嫌，最後付了2,000萬美元鉅款和解，並同意特斯拉組成委員會，控管其發言。

日前馬斯克抱怨推特言論不夠自由，如今他藉著雄厚財力入股這社交媒體，取得話語權，未來又會有何驚人之舉？或許得鎖定他的推特頻道了。