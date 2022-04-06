莫讓權益睡著了！ 新北市政府提醒：2022年8月起育兒津貼與育嬰留停可併領

中央2021年8月起擴大0~2歲育兒津貼發放對象， 取消有領取育嬰留職停薪津貼或其他弱勢補助的家庭， 不得同時領取的限制。換句話說， 育嬰留停津貼和育兒津貼可同時併領， 尤其今年8月會再調高育兒津貼補助的金額， 新北市政府社會局提醒家長要記得提出申請， 莫讓自身的權益睡著了。

衛福部為落實「我國少子女化對策計畫」政策，自2022年8月起， 凡有領取育嬰留職停薪津貼或其他弱勢補助的家庭， 皆可與育兒津貼同時請領，向幼兒戶籍所在地區公所申請即可。 新北市社會局為提醒民眾，在新制上路前，7月就印發宣導單， 並主動向戶政單位和勞保局撈取名冊，一一郵寄給符合資格者， 同時在宣導DM背面貼心印製申請表， 家長可以填寫後直接寄回或親臨各區公所辦理。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗表示， 去(2021)年在育兒津貼新制上路前，各媒體和政府網頁、 社群不斷宣導推播，新北市政府官網也都有提醒，但仍有家長疏忽， 未提出申請，為保障家長權益，因此社會局主動撈取名冊寄發通知， 符合資格的家長只要回填申請即可。

林秀穗進一步表示，衛福部今年8月起會再第二階段調整育兒津貼， 第一胎從每月3,500元調高為5,000元；第2胎從4, 000元調高為6,000元；第3胎從4,500元調高為7, 000元。另外之前低收、中低收加碼部分，在今年8月調高後， 與一般民眾趨於一致，但弱勢家戶的其他福利則不受影響。 請符合資格者儘速向幼兒戶籍所在地區公所提出申請， 並於津貼領取期間，定期檢視入帳情形，以維護自身權益。