俄羅斯閃國際金融制裁大推自家金融卡　中國晶片供應商馳援

面額1000及5000盧布的鈔票。 面額1000及5000盧布的鈔票。 (來源 維基百科)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）面對歐美民主國家陣營聯合發動的經濟制裁，俄羅斯以搭建各式自有平台因應企圖閃避衝擊，其中，中國企業後援「功不可沒」。路透報導，跨國銀行不再提供服務後，俄羅斯人對國內Mir支付系統需求大增，周邊金融卡晶片需求成長，由於中國晶片供應商的奧援，俄羅斯料能挺過這番制裁。

在這波國際制裁中，俄羅斯與全球金融體系SWIFT的聯繫遭切斷，其坐擁價值6400億美元的黃金與外匯儲備近半無法動用。俄羅斯國家卡片支付系統（NSPK）董事會成員Oleg Tishakov表示，在國際晶片供應商陸續加入國際制裁、加上疫情衝擊晶片生產的背景下，俄羅斯金融卡晶片供應吃緊，所幸他們在中國找到一些新的供應商，目前供應商認證作業進行中。

目前俄羅斯境內民眾無法使用全球兩大發卡組織Visa及MasterCard的卡片，而俄羅斯自有支付系統Mir自三月起也無法連線Apple Pay進行電子支付，不少俄羅斯人因此轉向中國銀聯的服務處理海外付款。

根據路透社統計，俄羅斯國家卡片支付系統在今年第一季已核發逾2百萬張卡片，目前發卡總數已達1.16億。目前國際上採認俄羅斯Mir支付糸統的銀行極為有限，僅在土耳其、越南、亞美尼亞、烏茲別克、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、以及從喬治亞分離出來的地區南奧賽提亞與阿布哈茲才能找到。

另外，除了傳統金融支付渠道被切斷，美國財政部近日也把刀揮向俄羅斯暗網Hydra及知名區塊鏈交易平台Garantex，不過制裁主要目的是為了維持秩序，從根本阻斷網路金融犯罪及毒品交易。根據研究，2019年與俄羅斯有關的非法比特幣交易有高達86%發生在Hydra或Garantex，美國周二發布的制裁禁止美國人向這兩個平台提供或接受「任何捐款或提供資金、商品或服務」；德國周三也同步宣布對這兩個平台進行制裁。