台北、礁溪雙城 來場充滿「JOY」的日式雙城新體驗

春暖花開疫情漸緩,已經開始想念日本旅遊的愉悅感受了嗎? JR 東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)與礁溪山形閣溫泉渡假飯店(Yamagata Kaku)連袂推出「JOY雙城住房專案」,兩地雙宿一泊一食優惠價9,999元起,即可入住「JR東日本大飯店台北行政尊榮客房」與「山形閣雙人標準客房」各一晚的日式旅宿體驗。若希望盡享飯店美食可選擇一泊二食專案,飽享JR東日本大飯店台北鉑麗安自助晚餐及山形閣米澤晚間套餐各兩客,專案優惠價13,900元起。偕伴悠享台北、礁溪雙城日式新體驗,都會恬適與綠野泉鄉,一次擁有!

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei),位於台北市的絕佳位置,飯店設有288間客房、套房及七間獨具風格的餐廳、烘焙坊、酒吧等,此外飯店提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等可供房客免費預約使用,旨在為旅客打造一處寧靜與奢華相遇的場所。除了充滿日式風格與服務細節的餐飲住宿氛圍外,飯店精心設計低調且奢華的行政酒廊,也是這次「JOY」特惠專案入住行政樓層的貴賓都可以免費享用的禮遇,沉穩且舒適的沈靜空間,從上午10點至晚上10點全天候提供輕食、飲料等,另有下午5點至7點Happy Hour時段提供啤酒、紅白酒,及特選清酒飲料暢飲,全天充滿愉悅好心情!

山形閣位處礁溪溫泉美地,除了擁有宜蘭好山好水好風光的地利之便外,近年來連續兩次獲得TripAdvisor台灣地區Travelers’ Choice: Best of the Best Award的殊榮以及Google 4.7分與各大主流OTA平台上高評價的好成績,已成為許多遊客在宜蘭礁溪旅遊住宿時的首選。山形閣與日本山形縣有緊密的連結,在飯店大廳就能看到山形縣的各式特色產物及工藝文化作品。喜歡泡湯的您,除了可以在採用了大量天然石材與木質的現代化日式客房中,盡情沈浸在足有一噸水位的超大浴缸,享受自地底自然湧出的碳酸氫鈉湯泉外,飯店二樓還設有濃厚日式風情的男女裸湯池,並附設檜木烤箱,在不同的溫度及濕度中自在的轉換,更享泡湯極緻。溫泉體驗後更不能錯過位於飯店頂樓米澤廳的美食饗宴,整片落地窗的設計,享受佳餚的同時也能將龜山島與蘭陽平原美景盡收眼底。更別提宜蘭豐富的旅遊資源如賞鯨、SUP、爬山健行、自行車、休閒農場與古道秘境等。

小朋友才做選擇,美好的事物我全都要! JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)與礁溪山形閣溫泉渡假飯店(Yamagata Kaku)聯手推出「JOY雙城住房專案」優惠價9,999元起,專案入住期間自4月6日起至年7月31日止,每日限量預定,這次不用選擇一次滿足,日式雙城JOY新體驗,心動不如馬上行動!