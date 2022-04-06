台北中山九昱希爾頓逸林酒店，「娛」人節痛快暢飲

台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan 自2022年4月1日至5月31日，週一至週日下午於La Salle森酒吧推出HAPPY HOUR暢飲活動。本次HAPPY HOUR酒單搭配十款調酒與兩款紅、白酒，其中包含最受歡迎的甜點雞尾酒「蘋果派」、逸林特調「紅皇后」與「奶油洛神」，單杯原價350元起，活動期間兩小時暢飲每位僅需990元 (10%服務費另計)，每日下午５點起開始供應，最晚至晚間９點止。訂位電話：02-6619-9999轉1621 La Salle森酒吧。

台北中山希爾頓逸林酒店位在中山北路與七條通口，座落台北知名的條通商圈，同時也是近期影迷聚集的熱門打卡點。飯店一樓La Salle森酒吧搶搭《華燈初上》熱潮推出的「酒條通調酒盤」大獲好評，趁勝追擊新增無限暢飲的「HAPPY HOUR」活動。本次活動嚴選店內人氣品項設定酒單，光調酒就有十款，並搭配店藏精選紅、白酒，選擇相當多元。不只假日供應喝到飽，平日也同步開放，讓上班族在煩悶日常多個聚會放鬆的時尚據點。

酒單中最推薦可同時滿足「飲」、「食」的「蘋果派」，這款雞尾酒是由兩款甜點做為發想靈感。啜飲的同時就像大口咬著蘋果派，香甜氣息中還帶有肉桂捲的濃郁風味。另款「奶油洛神」則憑藉粉紅色外觀輕鬆擄獲少女心，自製的洛神花糖漿是選天然花果熬煮，風味自然、香甜順口。風格強烈的「紅皇后」以酒感鮮明的龍舌蘭做基底，檸檬酸香調和烈酒澀味、巧妙帶出基酒獨特的草本香氣，少許蜂蜜帶來甜蜜元素，再搭配紅艷辣椒裝飾點綴，搶眼視覺象徵這杯酒的獨特嗆辣。以上酒款原售價每杯350元起，本次活動期間享每位990元 (10%服務費另計)無限暢飲２小時。