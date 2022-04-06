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美侖飯店集團推媽媽感謝祭活動，請媽媽免費吃大餐

By 台灣英文新聞
2022/04/06 16:32
美侖飯店集團推媽媽感謝祭活動，請媽媽免費吃大餐

母親節即將到來，今年要帶媽媽去哪吃大餐呢？聊表孝心就趁優惠期間帶媽媽吃頓好料。

美侖飯店集團位於北市中山區的CAFE49全日餐廳就順勢祭出「媽媽感謝祭活動」強檔優惠從4月至5月不分平假日帶著媽媽一同用餐只要四人成行即可享75折優惠等同媽媽免費，就讓整個4月5月都是媽媽的專屬優惠日(除5月7日及8日及平日午餐外) ，機會難得絕對手刀要快！詳情均可上官網查詢。

母親節想要選一家高檔餐廳慰勞平日辛苦的媽媽吃一頓兼具色、香、味的歐式美饌，選擇CAFE49全日餐廳絕對是您最佳選擇！CAFE49全日餐廳為慰勞平日辛苦的媽媽特別推出「媽媽感謝祭活動」，活動自4月1日起至5月31日止不分平假日帶著媽媽一同用餐四人成行即享75折優惠等同媽媽用餐免費。

此檔活動是由累積三十年專業中西料理廚藝的CAFE49全日餐廳主廚陳金竹親自主持，陳主廚對食材、視覺呈現及烹調技法均有獨到的堅持，任何食材透過他的高超廚藝都能表達得淋漓盡致。活動說明：當日點用任何套餐人數達4人以上即享75折、5人以上未滿4的倍數享85折優惠，（優惠僅限12人（含）以內之消費，13人以上團體不適用，恕無法拆單結帳）。

5月7日至5月8日另推出每客1420元的母親節限定套餐，主廚打造一系列以元氣養生概念食材入菜從前菜、湯品、主餐到甜點共六道佳餚，內容包括「鮮蝦蘆筍沙拉佐柑桔油醋汁」、「巴西蘑菇燉雞湯」、「乳酪焗烤生蠔拚酥炸軟殼蟹」，饗宴主角「魚子醬香煎國王鮭魚佐白酒醬」或「法式烤羊排佐彩椒醬」或「戰斧豬排佐迷迭香醬汁」、「美國頂級菲力牛排佐阿根廷青醬及夏威夷黑鹽」四選一等經典菜色全部輪番上陣，席間再加碼贈送每位顧客餐前特調飲品一杯！除了享用星級美食餐點外餐廳另安排專人為全家人拍下全家福照片讓美好回憶永恆保存。

更新時間 : 2022-04-06 23:12 GMT+08:00

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