王朝大酒店「展翅高飛·謝師宴」

莘莘學子即將畢業，邁向新里程，王朝大酒店4/1至8/31推出「展翅高飛·謝師宴」優惠專案，在人數、價格、場地更能彈性選擇！有最受同學們喜愛的自助餐，25位即適用，每位只要$500+10%元起，中式桌席也只要2桌，每桌$10,000+10%起；達指定人數，再贈精緻花束、下午茶餐券、餐點招待券等超值好禮，4/30前完成簽約付訂，再享免一成服務費！

Sunny Buffet自助餐廳 謝師宴專案

位於酒店一樓的Sunny Buffet自助餐廳，擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，搭配大片綠色植栽，感受白天陽光灑落、夜晚星空燦爛的氛圍。豐盛的自助料理有現點現烤區、亞洲料理區、日式料理區、西式料理區、現做義式披薩區、現煮麵食區、甜點區，新鮮水果、多款咖啡、茶、果汁、汽水、啤酒等飲品任您選擇。

Sunny Buffet謝師宴專案，滿25位即適用，專案價格平日自助午餐每位$750+10%、自助下午茶每位$500+10%、自助晚餐每位$850+10%，每滿15位即贈送1位，假日每位加價$100+10%；付費人數達50位，再加贈精美謝師花束1束(價值$1,000)、Sunny Buffet平假日下午茶招待劵2張、玉蘭軒外婆紅燒肉招待劵1張與烤鴨升等券2張。

宴會廳謝師宴專案

近年喜愛舉辦主題謝師宴派對，最適合在挑高五米無樑柱、全新設計的宴會廳，可依喜愛選擇中式自助餐或中式桌席。中式自助餐午餐每位$850+10%、晚餐每位$950+10%，50位以上適用，每滿15位即贈送1位。宴會廳中式桌席每桌10位$10,000+10%起，2桌起適用，果汁無限暢飲、每桌贈紅酒1瓶或台啤3瓶。

宴會廳謝師宴皆提供無線麥克風、舞台、接待桌、螢幕及投影機設備，付費人數達50位加贈精美花束1束(價值$1,000)、Sunny Buffet平假日下午茶招待劵2張、玉蘭軒外婆紅燒肉招待劵1張與烤鴨升等券2張。

玉蘭軒謝師宴專案

全新設計的玉蘭軒中餐廳，高雅風格，今年首推謝師宴中式桌菜每桌10人$12,000+10%起，菜色有招牌廣式片皮鴨、御品佛跳牆、上海香菜飯等十道經典中式美饌，2桌即可預訂，每桌贈紅酒1瓶或台啤3瓶、玉蘭軒烤鴨升等券2張、果汁無限暢飲、免收開瓶費等優惠。

王朝大酒店4/1至8/31推出「展翅高飛·謝師宴」優惠專案，4/30前簽約付訂金即享免10%服務費，預訂本優惠需出示具有效力之學生證或相關證明；優惠之餐飲內容僅限內用，不可外帶；優惠不得與其他優惠合併使用。

