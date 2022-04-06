【更新】台商大本營: 昆山升級疫情防控措施「暫無重大影響」

由於昆山和上海很近，有些台商、台幹住在上海，自3月底上海採取封控措施後，他們就遲遲無法回到昆山工作，只能居家辦公。(圖/中國網路.TN後製... 由於昆山和上海很近，有些台商、台幹住在上海，自3月底上海採取封控措施後，他們就遲遲無法回到昆山工作，只能居家辦公。(圖/中國網路.TN後製)

更新時間: 2022-04-06 18:15

首次發稿: 2022-04-06 17:23

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）為防堵疫情蔓延，中國昆山市升級防控措施，PCB台廠如欣興、台光電等已陸續公告，旗下位於昆山的工廠將延長停工至4月8日，初估對財務、業務暫無重大影響。

中國本土疫情不止，台商大本營昆山市5日晚間宣布，從6日零時起至8日午夜12時進一步升級防控措施，並進行大規模核酸檢測。由於昆山主要是製造業聚落，恐對台商造成影響。

欣興、台光電陸續公告，旗下位於昆山的工廠原先配合當地政府防疫工作，自4月2日起至4月6日暫時停工，目前暫定延長至4月8日，待當地政府通知後恢復正常運作，對財務、業務預估目前暫無重大影響。

根據中央社，台郡公告表示，旗下昆山廠配合當地政府升級疫情防控措施，啟動兩岸產能調配機制，配合當地政府疫情防控規定，採取應變調班措施，在確保員工安全與健康下，讓影響降至最低。

楠梓電也表示，昆山廠自4月6日起至4月8日暫時停工，除了通知客戶調整出貨時間，也配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。

上游設備廠亞泰金屬表示，配合當地政府新冠肺炎防疫工作，進行產能調整及居家辦公，對財務業務預估暫無重大影響。

定穎表示，配合當地政府疫情防控，實行輪休、調休，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

此外，PCB上游鑽針廠尖點指出，上海市官方持續實施封控措施，上海尖點精密工具有限公司配合當地政府防疫工作，於4月5日3時起持續實施封閉生產，直至上海市政府宣布解封為止。

尖點說明，除了將通知客戶調整出貨時間，也配合當地政府進行全廠人員核酸檢測及抗原測試，目前並無員工呈陽性反應，公司將持續評估因封控造成人力及物流狀況，對財務、業務的影響。

法人綜合評估，根據大陸以往各城的封城令，在廠商禁止人員進出廠房的情況之下，留在廠區內的員工仍可進行生產，因此認為，PCB廠商的昆山廠營運影響應是有限，後續尚須留意解封的時間。

首次發稿: 2022-04-06 17:23

台商大本營: 昆山升級疫情防控措施 業者坦言影響大

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國本土疫情不止，台商大本營江蘇蘇州轄下的昆山市，5日晚間宣布，從6日零時起至8日午夜12時進一步升級防控措施，並進行大規模核酸檢測。由於昆山主要是製造業聚落，當地台商坦言影響不小。

昆山於1日發布通知，2日到6日間採全城封控，除了嚴禁外來人員和車輛進出外，企業須採取輪休減產或居家辦公。5日晚間再度宣布升級防控措施，封控時間延續至8日。

據官方發布，防控升級期間非必要不得離開昆山，全面減少非必要的活動，城市保持相對靜默。此外，所有昆山市民須連續3天參加核酸檢測，必須外出者要持當日核酸檢測憑證或24小時內核酸檢測陰性證明。

至於企業經營，據通告要求，要實行全封閉管理，落實防疫責任，並做好安全生產工作。

由於昆山是台商的大本營，而且主要是仰賴人力的製造業，因此這份通知對於台商的影響不小。

中央社引述昆山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥說，新的規定上路後，對於製造業台商一定會造成影響。

「原本只有高風險地區封控，其他地區的員工仍可正常輪班， 然而現在防疫規定加碼之後，多數的小區（社區）都封了， 很多員工無法出門上班，也無法輪班」。

他說，相比製造業，服務業的情形相對比較好一些，但不能說沒有影響，而且企業主也會擔憂員工在上下班通勤路上染疫，因此也層層加碼。

他以自家公司為例，在1日的通知發布後，就要求員工過了中午後不能待在公司，回家辦公。昨晚政策升級後，立刻要求員工改在居家辦公，「但你也知道，服務業在家工作的效率很低」。

他也提到，從1日開始，昆山市每天都做核酸檢測。

另一名在昆山經營汽車零組件業將近30年的陳姓台商表示，雖然目前規定是延長至8日，但是由於9日開始是假日，因此也有不少人認為封控措施可能會再延長。

此外，他也提到，由於昆山和上海很近，有一些台商、台幹住在上海，而從3月底開始上海採取封控措施後，就遲遲無法回到昆山工作，只能居家辦公，這樣的情形對於企業營運也有不小的影響。