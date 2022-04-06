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最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/06 15:56
國內COVID-19疫情延燒，新北市政府要求國小及幼兒園落實防疫措施，於開學前全面進行環境消毒工作，防堵疫情。

國內COVID-19疫情延燒，新北市政府要求國小及幼兒園落實防疫措施，於開學前全面進行環境消毒工作，防堵疫情。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內今（6）日新增281例本土個案，其中以新北市115例最多，新北市長侯友宜下午召開疫情說明會，並公佈確診者足跡；他表示，清明連假後疫情考驗正要開始，呼籲民眾「若有症狀就不要上班、上課」。

延伸閱讀：4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷

新北衛生局說明，今日115例中，分別為11例新增足跡相關採檢陽性、81例居隔採檢陽性、23例居隔陰轉陽。幾個主要群聚人數也持續增加，分別為三峽相關案38人、中和相關案4人、基隆相關案11人、北市相關案22人、桃園相關案2人、新竹市相關案4人、屏東相關案3人。

最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人

《新增個案11人》

  • 案25011：20多歲男性，Ct值18，4/5入院前採檢PCR陽性，居住地汐止區，自述4/2曾與基隆女同事接觸(並列與基隆相關)。
  • 案25040：40多歲男性，Ct值14.5，4/5不舒服就醫採檢PCR陽性，居住地新莊區。
  • 案25047：50多歲女性，Ct值16.3；案25160：20多歲女性，Ct值18.5。兩人為同住家人，4/5不舒服就醫採檢PCR陽性，居住地蘆洲區。
  • 案25217：10多歲男性，Ct值36.07，4/5咳嗽、發燒，自行篩檢陽性，醫採檢PCR陽性，居住地八里區。
  • 案25312：，20多歲女性，Ct值待查，外縣市學生，就醫採檢PCR陽性，居住地三重區。
  • 案25321：10多歲女性，Ct值26.53；案25322：40多歲女性，Ct值16.38；案25323：6歲女性，Ct值待查。三人為同住家人，4/4三人均出現發燒症狀，就醫採檢PCR均為陽性，居住地土城區。
  • 案25333：30多歲男性，Ct值26.24，北市職場連假恢復上班前要求自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，居住地板橋區。
  • 案25334：70多歲男性，Ct值待查，4/5發燒、咳嗽，就醫採檢PCR陽性，居住地烏來區。

《基隆相關案11人》

  • 案25011、25023、25032、25034、25038、25042、25046、25146(陰轉陽)、25147、25148、25157。

《北市相關案22人》

  • 案25028、25033、25035、25039、25129、25139、25143、25144、25152、25239、25240、25315、25316、25324~25330、25337、25339。

《桃園相關案2人》

  • 案25128、25141。

《新竹市相關案4人》

  • 案25041、25045、25155、25156。

《屏東相關案3人》

  • 案25149、25150、25158。

《中和相關案4人(1人陰轉陽 )》

  • 案25029、25030、25031、25145(陰轉陽)

《三峽相關案38人(14例陰轉陽)》

  • 25024~25027、25130~25138、25219~25237、25244、25317~25319、25331、25335。

以下為確診者足跡：

最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人

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新北
三峽親友群聚
中和公寓群聚

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