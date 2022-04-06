烏克蘭百姓遭屠殺畫面曝光 俄國大外宣：全是假新聞

一條狗站在布查鎮一具女性遺體旁（圖／美聯社） 一條狗站在布查鎮一具女性遺體旁（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭首都基輔（Kyiv）市郊小鎮布查（Bucha）平民遭虐殺的畫面曝光後，在全球再度激起一波譴責潮，但對於這令人髮指的行徑，俄國依舊試圖掩蓋，動員了所有宣傳機器，稱一切都是假。

俄軍撤出後，烏國收復基輔北方小鎮布查，映入眼簾的卻是慘絕人寰的橫屍遍野畫面，許多遺體雙手捆綁，疑遭行刑式處決，網路上還出現遭姦殺女子遺體，甚至連孩子都不放過的照片。

根據美聯社，本就有著散播假新聞黑歷史的俄羅斯官媒、親俄媒體，再度大舉出動，稱相關照片與影片都是造假、都是烏國自導自演。如Russia-1就宣稱橫陳的屍體「突然動了」；國營媒體RIA Novosti稱布查屠殺都是西方為了加大制裁俄國力道的陰謀；Komsomolskaya Pravda更將布查屠戮事件矛頭指向烏軍。

不只官媒，包括Twitter、Telegram、臉書等社群媒體，也都有不少帳號與克里姆林宮沆瀣一氣，散播有利俄國的說詞。俄國官員或Sputnik、RT等官媒也會藉社媒機器，將翻譯成英文、西班牙文、阿拉伯文的說法大肆推播。

然而，美聯社駁斥，3月初的衛星影像、4月2日公布的車上拍攝影片，都可見那些遺體散落布查街頭，並非後來刻意布置。此外，包括美聯社在內的外媒，也都曾近距離拍到屍身的第一手畫面，何來造假之說？

英國智庫「王家國際事務研究所」（Chatham House）研究人員Keir Giles表示，每回俄國犯下惡行引來公關危機，就是靠打死不認與大打資訊戰，試圖混淆視聽。「這種反應機制幾乎已成了自動駕駛模式。」

在俄烏大戰爆發前，俄羅斯對歐美披露的情資嗤之以鼻，但事實證明情資無誤。美聯社3月釋出馬立波（Mariupol）婦幼醫院遭襲的畫面，也被俄國官員稱是假新聞。該轟炸事件至少造成一名臨盆產婦與胎兒在搶救過程中，雙雙殞命。

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