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4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/06 14:12
清明連假後第一個工作日，國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入。（截圖自指揮中心記者會）

清明連假後第一個工作日，國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入。（截圖自指揮中心記者會）

14:57更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案，連續第6天本土疫情超過百例；另有78例境外移入(27例為航班落地採檢陽性)。

指揮中心表示，今日新增之281例本土病例，為148例男性、133例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月3日至4月5日，其中包含125例為無症狀感染，相關疫情調查持續進行中。

個案遍及全台17縣市，北中南東部都有新個案，其中以新北市115例最多，再來是臺北市(45例)、高雄市(37例)、基隆市(26例)、桃園市(17例)、新竹縣(12例)、花蓮縣(8例)、新竹市(6例)、宜蘭縣(4例)、臺中市、彰化縣及嘉義縣(各2例)、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣(各1例)。

4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
今天新增本土281例中，以三峽親友群聚40例最多。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、25例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南及印尼(各10例)、菲律賓(7例)、泰國(3例)、韓國及瑞士(各2例)、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、中國、日本、美國、加拿大、香港及澳大利亞(各1例)移入，另36例調查中。入境日介於今年3月9日至4月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計25,225例確診，分別為8,226例境外移入，16,945例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

更新時間 : 2022-04-06 15:27 GMT+08:00

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