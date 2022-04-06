Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

上海全市無限期封城 幼兒分開隔離政策招致反彈

「上海現在就是一群疲憊不堪的醫護，把一堆瀕臨死亡的病人攔在醫院外，守著病房生龍活虎的無症狀感染者刷手機。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/06 12:36
上海防疫人員分送物資（圖／美聯社）

上海防疫人員分送物資（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國官員坦言上海疫情「極為嚴峻」，原本分兩區進行的封城令，5日起擴大為全市大封鎖，2,600百萬市民不得離開家門，而在招致強烈批評後，幼兒分開隔離政策，則會稍加鬆綁。

綜合BBC美聯社路透報導，由於不得外出，網路食物訂單大塞車，供應不足、運送人力也有缺，民眾怨聲載道。民眾的怒火還不只物資匱乏，有人稱集中檢疫所設施破敗， 只提供折疊床、無淋浴等設施，染疫者全擠在一塊，防疫成效堪憂。

此外，這大規模嚴苛清零封城也封出了不人道、不近人情的安排。網路傳出有護理人員因COVID-19規定而被自己服務的醫院拒於門外，無法接受治療，終致不治。毫無彈性的清零政策，使醫療資源嚴重枯竭。中國網路盛傳一段話：「上海現在就是一群疲憊不堪的醫護，把一堆瀕臨死亡的病人攔在醫院外，守著病房生龍活虎的無症狀感染者刷手機」。上海民眾，或許有些誇大，但本質並沒有錯。

另外，引發強烈反彈的孩童分開隔離政策，則在外界抨擊下，出現了些微的轉圜餘地。根據原本規定，確診的孩童必須與父母拆散，送往集中單位隔離，就連一兩歲的嬰孩也不例外，一張床可塞數名幼兒。民眾指控，這些娃兒未能受到悉心照護，連尿布都沒能換幾次，父母心都碎了。

上海官員4日先是改口，稱若父母也確診，可獲准與孩子一起隔離診治。6日又稱，有特殊需求的染疫孩童，可獲監護人陪伴，但必須簽切結書，遵守嚴格的防疫措施。

目前中國官方已從外地派至少1萬名醫護人員支援上海，包括2,000名解放軍。上海4日通報13,354例，3月新一波疫情爆發以來已累計73,000例，主要病毒株為傳染力極高的Omicron BA.2。

延伸閱讀：
上海清零封城引眾怒 幼兒被迫與父母拆散隔離
上海
隔離
防疫
清零
COVID-19
Omicron
封城

相關新聞

【專業人員「快被逼瘋」】上海2500萬市民•4/4全面核酸檢測　中國15省區3.8萬醫護馳援
【專業人員「快被逼瘋」】上海2500萬市民•4/4全面核酸檢測　中國15省區3.8萬醫護馳援
2022/04/04 19:57
【就是想逃!】確診婦多次逃離負壓隔離病房　台灣彰化地院判拘役50天
【就是想逃!】確診婦多次逃離負壓隔離病房　台灣彰化地院判拘役50天
2022/04/04 14:39
上海清零封城引眾怒 幼兒被迫與父母拆散隔離
上海清零封城引眾怒 幼兒被迫與父母拆散隔離
2022/04/03 13:57
屏東「2022台灣祭」3萬人次湧入　恆春彷彿回到「春吶」時光
屏東「2022台灣祭」3萬人次湧入　恆春彷彿回到「春吶」時光
2022/04/02 21:04
雙北1日52例活動史曝光！Costco、運動中心、速食店都有足跡
雙北1日52例活動史曝光！Costco、運動中心、速食店都有足跡
2022/04/01 18:41

更新時間 : 2022-04-06 15:27 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
多達12頁！台北市公布8本土個案確診足跡　國賓影城、誠品南西多處入列
多達12頁！台北市公布8本土個案確診足跡　國賓影城、誠品南西多處入列
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
本土狂飆！台灣4/3新增280例新冠肺炎確診　+183例本土個案、97例境外移入
本土狂飆！台灣4/3新增280例新冠肺炎確診　+183例本土個案、97例境外移入
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
新北+77最多！台灣三峽群聚延燒　公布最新足跡、校園強化措施
新北+77最多！台灣三峽群聚延燒　公布最新足跡、校園強化措施
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
4/5台灣12縣市新增216例 中和社區、桃園電商、台中婚宴案「收斂中」
4/5台灣12縣市新增216例 中和社區、桃園電商、台中婚宴案「收斂中」