上海全市無限期封城 幼兒分開隔離政策招致反彈

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國官員坦言上海疫情「極為嚴峻」，原本分兩區進行的封城令，5日起擴大為全市大封鎖，2,600百萬市民不得離開家門，而在招致強烈批評後，幼兒分開隔離政策，則會稍加鬆綁。

綜合BBC、美聯社與路透報導，由於不得外出，網路食物訂單大塞車，供應不足、運送人力也有缺，民眾怨聲載道。民眾的怒火還不只物資匱乏，有人稱集中檢疫所設施破敗， 只提供折疊床、無淋浴等設施，染疫者全擠在一塊，防疫成效堪憂。

此外，這大規模嚴苛清零封城也封出了不人道、不近人情的安排。網路傳出有護理人員因COVID-19規定而被自己服務的醫院拒於門外，無法接受治療，終致不治。毫無彈性的清零政策，使醫療資源嚴重枯竭。中國網路盛傳一段話：「上海現在就是一群疲憊不堪的醫護，把一堆瀕臨死亡的病人攔在醫院外，守著病房生龍活虎的無症狀感染者刷手機」。上海民眾嘆，或許有些誇大，但本質並沒有錯。

另外，引發強烈反彈的孩童分開隔離政策，則在外界抨擊下，出現了些微的轉圜餘地。根據原本規定，確診的孩童必須與父母拆散，送往集中單位隔離，就連一兩歲的嬰孩也不例外，一張床可塞數名幼兒。民眾指控，這些娃兒未能受到悉心照護，連尿布都沒能換幾次，父母心都碎了。

上海官員4日先是改口，稱若父母也確診，可獲准與孩子一起隔離診治。6日又稱，有特殊需求的染疫孩童，可獲監護人陪伴，但必須簽切結書，遵守嚴格的防疫措施。

目前中國官方已從外地派至少1萬名醫護人員支援上海，包括2,000名解放軍。上海4日通報13,354例，3月新一波疫情爆發以來已累計73,000例，主要病毒株為傳染力極高的Omicron BA.2。

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