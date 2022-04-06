美通知最新對台灣軍售　外交部：有效提升嚇阻能力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣外交部6日清晨公布，已正式接到美國政府通知，美方將對台灣出售總價值9,500萬美元的愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance），這是拜登政府任內第三度、也是今年第二度宣布的對台軍售。

批准出售這項服務的美國國防安全合作局透過新聞稿表示，這套技術支援包含愛國者防空系統、設備與後勤的維護、操作和規畫等。該套服務有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力，台灣可用其來嚇阻區域威脅與強化捍衛家園。主要承包商為雷神科技公司。

外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

中國去年起加大挑釁行為，頻繁派軍機入侵台灣西南防空識別區，現又與今年二月軍事進犯烏克蘭的俄羅斯沆瀣一氣，遲不願譴責及做出對俄製裁承諾，甚至傳出私下支援俄羅斯幫助他們渡過制裁。面對外界擔憂中共對台灣可能採取相應軍事行動，外交部回應，會持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，充分展現高度自我防衛的決心，同時深化台美緊密安全夥伴關係。