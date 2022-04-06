中國威脅日甚 美英澳宣布合作研發極音速武器

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國、英國與澳洲5日共同宣布，將在美英澳同盟（AUKUS）架構下發展極音速（超高音速）武器，隨著中國在太平洋野心日熾，一般認為此舉意在制衡北京。

綜合美聯社與路透報導，AUKUS是於去年9月成立，當時英美表示將助澳打造一支核動力潛艦艦隊，三位領導人是在檢視AUKUS進展時做出此一宣示。三方將共同研發極音速武器、反極音速武器，電子戰力，並加強情資分享。

美國、俄羅斯與中國已展開了極音速飛彈的研發競賽，此種飛彈速度是音速的五倍，目前罕有防空系統可抵禦。2021年10月，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）透露，中國已成功試射極音速飛彈，「非常令人擔憂」。歐美高級將領也指出，俄國已對烏克蘭多次使用此類飛彈。

俄國軍方宣稱，其「先鋒」（Avangard）飛彈系統速度是音速的27倍，具高機動性，可躲避敵軍防空網。該武器已裝載於傳統彈道飛彈系統，2019年12月開始服役。另，由米格-31（MiG-31）戰鬥機攜帶的「匕首（Kinzhal）」飛彈，射程達2,000公里，是音速的10倍。

美國2023年軍事預算已編列47億美元於極音速飛彈之研發。

針對此一宣示，中國駐聯合國大使張軍警告，不想看到烏克蘭衝突惡化者，就該避免做出會讓其他地區陷入此類危機的舉措。

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