【更新】台北市議員羅智強宣布仍將角逐桃園市長提名•最希望對手是陳時中　國民黨3區域立委分別表態

更新時間: 2022-04-06 15:06

首次發稿: 2022-04-06 10:09

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市議員羅智強宣布角逐桃園市長提名，國民黨桃園市區域立委呂玉玲、魯明哲及萬美玲今天不約而同表示，國民黨唯有團結才有可能贏得桃園市長選戰，希望黨中央盡快決定人選。萬美玲強調，沒有非誰不可，但是非贏不可。

台北市議員羅智強6日凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長一職，並尊重黨中央最後提名結果；若結果若不是他，也絕對支持，黨中央亦無須考慮他的戰場和去處問題。

6日上午羅智強召開記者會說明，他要當桃園市政的眼睛與耳朵，傾聽桃園人心聲、形成政策，把桃園打造成為「國門新首都」；他可以創造議題，有行動力、戰鬥力，希望未來幫助國民黨在北北桃形成戰略連線，協助國民黨贏得2022年的選舉。

羅智強強調，這場選舉他要的就是贏，但不是他贏，是桃園人贏、國民黨贏、北北桃贏，成功不必在我，他宣布參加國民黨的初選機制，就是要讓自己成為選項，但如果黨中央透過機制覺得他不是最強，他會完全尊重，支持國民黨提名的候選人。

「請大家不要懷疑朱立倫與我希望國民黨、桃園贏的決心」，羅智強表示，過程中也許對贏的路徑有不同看法，但不會發生火車對撞，民進黨不必看好戲，未來就是團結合作。他也提到，雖與桃園市議長邱奕勝沒深交，但彼此惺惺相惜，外界不必見縫插針。

羅智強: 若被提名

最希望對手是陳時中

對於台北市議員徐巧芯稱朱立倫曾在與羅智強的電話中提及「魚死網破」，對此，羅智強不願再多談，他說，在與朱立倫通話後，他也有情緒，有跟朋友訴苦，而且面對到黨內有人放話，有朋友關切，能不說明嗎。

羅智強說，他要感謝朱立倫願意告訴大家，一切向前看，黨的團結最重要，他也不會再去說明過去兩人的對話，過去就過去，未來的目標就是贏。

媒體詢問，何時請辭台北市議員，羅智強說，他確實曾經希望透過辭議員，宣示參選桃園市長的決心，但很多人勸他三思，因此他希望能再給他一些思考時間，有明確結果會對外說明。

羅智強提到，目前藍營的可能人選，民調都輸給衛福部長陳時中，但桃園他若被提名，最希望的對手就是陳時中；陳時中是可敬對手，對國家有貢獻，但某些作法必須接受檢驗。

此外，羅智強上午接受廣播節目專訪時也說，國民黨比較多守勢選將，但北北桃就他最為攻勢，「守勢沒有不好，但攻守要搭配」。用民調告訴大家，他是不會贏的人選，他可以接受；但如果沒有民調，或提名比他民調不好的人選，不是他能不能接受的問題，他會給予祝福跟尊重，但重點是黨該如何跟大眾說明。

呂玉玲、魯明哲及萬美玲

6日分別表態

國民黨桃園市區域立委呂玉玲、魯明哲及萬美玲今天先後接受台北之音嗆新聞專訪，對於年底桃園市長選戰，三人不約而同表示，國民黨在桃園一定要團結，唯有團結才有可能贏得勝選，不團結的話，這一仗會非常難打，而且地方支持者都很焦慮。

萬美玲表示，桃園市長選戰，國民黨3位桃園市立委再加上羅智強，各有支持者及優勢。她認為，桃園市長選戰沒有非誰不可，但是非贏不可，國民黨只有團結；即便在地立委出馬角逐，但未得到地方意見領袖認可，未得到羅智強空戰幫忙及彼此支持，要勝選很困難。

萬美玲指出，桃園市長選舉提名的事情走到今天，應該要趕快處理，因為地方已經很焦慮，桃園這局，地方已經等了8年。萬美玲並指出，選區對她的期待很高，但她也尊重地方意見領袖，以及黨中央的佈局考量。

萬美玲認為，桃園此役國民黨勝選的機率很大，不管最後誰出線，只要能花時間整合，國民黨是會贏的，所以她也跟黨中央建議應趕快徵召。

呂玉玲指出，現在最重要的就是團結，目前地方的支持者很焦慮，希望黨中央趕快決定人選，不要再有這麼多的紛亂及放話，這對國民黨跟桃園都會造成傷害。

呂玉玲表示，目前桃園的氛圍是認為地方已人才濟濟，地方也勸進，三位立委應該一起打拚，如果魯明哲、萬美玲不選，應由她承擔責任，團結拚勝選。至於是否參選，她指出，她目前還在思考，很快會把決定告訴大家，尊重羅智強的任何想法，也尊重黨中央的選舉機制。

魯明哲指出，現在國民黨最大的問題不是自己比，雖然他民調領先，但也只有20％，而勝選至少要有50％。現在大家要盡快團結在一起，把所有人的支持度都集中到一個人身上，如果不團結，年底就會被打趴。

另外，魯明哲也表示，他沒有意願參與這次選舉，所以他第一個報名全力輔選，黨部提名誰，他就全力輔選到底。他並透露，羅智強曾私下詢問他的意見，他也向羅智強表達，過去桃園從未有空降來的，挑戰會很大，而他也不會選邊站，地方還是需要有人當黏著劑。

現任市長鄭文燦回應

民進黨籍現任桃園市長鄭文燦6日則表示，民進黨選對會應該在5、6月間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。

鄭文燦上午出席市政會議後接受媒體聯訪，對於媒體詢問羅智強宣布參選是否會影響民進黨的提名作業。鄭文燦說，民進黨選對會應該會在5、6月之間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定。

鄭文燦指出，民進黨一定會推出最好、最適合也最強的人選，他認為，最重要是要通過民意的考驗，「這還是重要的」，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。

首次發稿: 2022-04-06 10:09

台北市議員羅智強凌晨發布4點聲明: 仍將角逐桃園市長提名 即日起辭去國民黨副秘書長一職

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日前遭國民黨主席朱立倫勸退的台北市議員羅智強，今(4月6日) 凌晨發布4點聲明，強調參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長一職，並尊重黨中央最後提名結果；若結果不是提名他、也絕對支持，黨中央亦無須考慮他的戰場和去處問題。

羅智強凌晨透過臉書發布參選桃園市長的4點聲明如下:

一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。

他指出，之前配合黨的指示2度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，讓所有支持他的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。

二、我會尊重國民黨中央最後的提名結果。

羅智強表示，不管用初選、用協調、用民調、用徵召，他都尊重；對他來說，贏回桃園、打好2022年地方選舉，才是最重要的；外界謠傳他會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。

羅智強說，他跟黨主席朱立倫報告過，如果最後國民黨提名他參選桃園市長，會全力以赴爭取勝選，但若最後初選機制提名的人不是他，也絕對支持；而黨中央也無需考慮他的戰場和去處問題，他會扮演好全力輔選的配角角色。

三、有部分意見認為我未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，我也深自檢討反省。

羅智強表示，他同時也想澄清，這段時間桃園許多公職人員、在地人士，都給他很多協助和善意的互動，也溝通了很多桃園市政的問題和想法。

羅智強說，持續的溝通與磨合是他的責任，也一定會繼續加強這部分。他將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名後，不論提名的是不是他自己，他都會兌現承諾，繼續完成。

四、即日起辭去國民黨副秘書長一職 。

羅智強指出，之前就曾經多次跟秘書長與黨主席報告過，為了黨務中立、希望辭去副秘書長一職。「再次謝謝秘書長和主席的厚愛與及慰留」。

國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，外傳國民黨主席朱立倫要羅智強改選新竹市長。國民黨文傳會副主委林家興5日表示，從未沒聽聞，也沒有回應，一切以黨的團結、勝選，大局為重。

中央社5日引述國民黨內知情人士指出，朱立倫曾向羅智強表達會有最適當戰場讓他發揮。而綜觀年底縣市長選戰，扣除藍營爭取連任的縣市及已提名的台南市，只剩基隆市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣，其中大概只有新竹市較有布局空間。

藍營桃園地方人士指出，桃園市雖是六都之一，但選區生態較為封閉與台北市大不相同，不要老是從台北市觀天下，若藍營在桃園無法團結，就不用指望年底可以收復桃園市；羅智強雖然擁有強大空軍，但光靠聲量仍不足以團結桃園市的藍營。

另有藍營地方人士表示，支持羅智強參選的幾乎都是台北市議員、不然就是要參選的新人，而現任桃園在地藍營市議員、幾乎沒人力挺；面對這種情況，若最後提名羅智強，真的不知道年底到底要怎麼選，希望大家尊重桃園在地的意見。