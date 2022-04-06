〈財經主筆室〉俄烏戰後油價高升•推動電動車急速發展　燃油車加速退場

俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭已經超過40天，接下來邁入制裁階段， 雖有美國拜登總統1.8億桶史上最大釋油計畫及國際能源署（IEA）1 日宣布加入釋油，但歐洲國家對能源產業實施制裁的壓力加大、OP EC則不加入增產， 投資人依舊憂慮供應吃緊，北海布倫特原油期貨又破107.53美 元、站上150美元的預期， 依舊對於資本市場或產業帶來不小的影響， 尤其是新能源與電動車急速發展， 傳統燃油車加速退場等值得投資人注意。

甫邁入四月，中國電動車大廠比亞迪做出重大宣布「3月起已率先 全面停產燃油車」，成為全球第一家。亦即比亞迪3月銷售的10. 43萬輛已全部100%是電動車， 這數字幾乎足以跟美國電動車大廠特斯拉Tesla抗衡， 甚至有可能超越刷新紀錄。累計1~3月來看，比亞迪第1季銷售 約在28.4萬輛，這個數字則低於Tesla剛公布的銷售量。

特斯拉上周六（4月2日）公布最新2022年第一季度汽車的生 產量和交付量，年增將近70%，交付創下31萬48輛汽車新高記 錄，略高於市場預期30萬9158輛，生產量則約在30.5萬輛 左右。

特斯拉還宣布將於美東時間4月20日美股收盤後發布第一季度財報 ，但上周六受此利多消息激勵，不僅特斯拉本身漲2%收復1100 美元，亦帶動其他在美股掛牌的新能源車股價走勢，例如Fiske r、Workhorse上漲超過9%、蔚來汽車漲6.34%， 小鵬汽車、理想汽車當天都漲超過4.5%。

除了特斯拉外，包括特斯拉、比亞迪、印度起亞、韓國現代、 日本豐田也都在急起直追電動車市場，今年2月份， 全球電動汽車市場快速增長近倍達54.1萬輛，佔據全球汽車市場 9.3%的比重，幾乎是去年同期的2倍之多。勤業眾信與IHS分 析，到2030年，全球汽車銷售量將從2021年的8100輛增 加至1億輛，其中電動車將占3成。

巧的是4月1日具有105年歷史的老牌日本電子松下公司發表聲 明，計劃在2022~2024年向包括電動汽車電池芯在內的增長 領域投入4000億日圓，另外還將在以氫能為首的「技術支柱」 領域額外投入2000億日圓。

除此之外，松下也定下了未來三年的財務目標，要實現1.5兆日圓的累計營業利潤。 松下這份聲明代表這家日本大廠未來將放棄半導體與消費電子， 全力轉型電池業務。同時松下從特斯拉最大電池供應者，在2021 年賣光特斯拉股票後，將走出自己的道路， 後續的電動車合作對象備受關注。

此外，特斯拉執行長馬斯克日前定下了「2030年交付2000 萬輛的目標」，陸續引進了韓國LG化學、中國寧德時代、比克、 力神、億緯鋰能及蜂巢能源等取代松下成為重要電池供應商，新能源 汽車的核心零件是動力電池， 電池扮演電動車能否加速成長的重要關鍵。

中國作為全球最大的鋰電池和鋰鹽生產國，2020年底開始， 碳酸鋰的價格一路水漲船高，今年第2季更是攀上了高峰，3月中國 已有近 20 家、40款新能源車製造商宣布上調售價，漲價少則千元人民幣， 高則上萬人民幣都有。理想汽車執行長李想上周在微博上表示，第 2 季電池成本上漲的幅度非常離譜，目前來看， 電池廠商已與電池製造商確定下季電池漲價幅度的品牌， 基本上都立刻宣布漲價。

在油價因俄烏制裁持續居高不下情形下， 預料電動車大勢仍然持續，比亞迪已開第一槍， 傳統燃油車恐加速退場， 台灣也有不少被歸納為電動車概念股的標的，鴻海日前也宣布成立M IH聯盟（電動車開放平台），開放全球產業夥伴加入，國內電動車 概念股雖然也不少，但普遍還是「概念」階段，或只是兼做電動車， 未來能否見到進一步宣示全力進展電動車的企業， 以及更多的潛力股浮上檯面，值得關注。