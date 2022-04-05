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收假何時爆確診？陳時中：現在不到高峰期 連假過後觀察10天

陳時中表示，因為現在還是有幾條不明的傳播鏈，從整體發展曲線來看，現在頂多是「高峰持平」的情況，尤其是各地方，有幾處並沒有完全收斂。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/05 20:49
疫情指揮中心指揮官陳時中說，清明連假收假後至少觀察10天，才可知疫情走向。（圖/中央社）

疫情指揮中心指揮官陳時中說，清明連假收假後至少觀察10天，才可知疫情走向。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）清明假期於今（5日）收假，許多人出外踏青旅遊，全台趴趴走，指揮官陳時中今表示，南北移動是否造成疫情大爆發至少需觀察10天，才可知疫情走向。

今天下午疫情記者會中有記者提問，今單日確診人數破200例，是否可視為疫情爆發，單日要多少才算大爆發？陳時中回應，每個人對爆發的定義不一樣，現在要看200多例是不是一個高峰期，目前應該是還沒到，不過還是要看之後的發展。

至於清明連假4天各景點仍湧現人潮，外界擔憂連假過後疫情走向是否會趨於嚴峻，造成本土疫情爆發，陳時中表示，依據Omicron病毒潛伏期，大概要觀察10天。

至於高峰期還沒有到是什麼意思？陳時中表示，因為現在看起來，還是有幾條不明的傳播鏈，從整體發展曲線來看，現在頂多是「高峰持平」的情況，會不會往上走還不確定，尤其是各地方，有幾處並沒有完全收斂，而且還有幾條不明的感染鏈，所以不會認為現在是高峰，而是還在發展中。

根據中央社，目前全台單日新增病例來源最大宗的群聚案為基隆小吃店群聚，基隆市今天起展開為期5天的「全民防疫愛心篩檢」，設籍或居住在基隆市的18歲以上民眾將分批獲得政府發放的13萬劑快篩試劑，篩檢呈現陽性民眾可撥打24小時快篩陽性專線電話（02-2425-1560）瞭解後續PCR事宜。
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更新時間 : 2022-04-05 23:17 GMT+08:00

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