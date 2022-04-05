美國國安顧問：俄軍仍有超越烏克蘭兵力 未來戰事恐持續數月

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今（5日）表示，俄羅斯入侵烏克蘭的下一階段將是烏東地區，且策略將不再已週為單位，而是以好幾個月甚至更久來計算，意味著這場戰爭恐持續數月。

蘇利文在美國時間週一的白宮記者會上表示，這場戰爭將會是「拖延的」（protracted），且俄羅斯可能在修改戰鬥策略，在下一階段前進該國東部地區。

面對蘇利文的形容，記者接續提問何謂「拖延的」，蘇利文回應表示就是無法預測會過多久，他說「我的意思是，戰爭可能不僅僅是再過幾週的事情。」若戰爭階段現在是以「週」來形容，那下一階段可能將用幾個月或更長時間來衡量。

蘇利文也說，到目前為止這場衝突已經持續了五週多。在這段時間裡，我們看到了大量的殺戮和死亡，也看到了烏克蘭軍隊巨大的勇氣和成功。

此外，蘇利文表示，俄軍在烏克蘭東部重新發動地面攻擊期間，仍可能會繼續在該國其他地區發動空襲，以造成軍事和經濟損失，甚至恐怖攻擊，這些地點包括基輔（Kyiv）、敖德薩（Odessa）、哈爾科夫（Kharkiv）和利維夫（Lviv）等城市。

蘇利文強調，俄羅斯最終的目標是盡可能地削弱烏克蘭。俄羅斯仍然擁有超過烏克蘭的兵力，而俄羅斯現在正將其軍事力量集中在更少的攻擊線上。

蘇利文說，俄羅斯軍隊一直在努力實現其戰爭目標，而烏克蘭軍隊的表現則非凡且勇敢。這場衝突的下一階段很可能會是曠日且「拖延的」，此外，我們不應該對俄羅斯對戰術的調整抱有期望，因為俄軍可能仍會對平民目標進行肆意和無恥的攻擊。

蘇利文指出，俄羅斯現在可能有興趣利用軍事壓力尋求政治解決方案，若東部的這一波攻勢有幫助，俄羅斯可能會為其他目標重新組成部隊，並試圖控制烏克蘭境內更多的領土。