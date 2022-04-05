金與正嗆若遭南韓攻擊將動核武 美國副國務卿重申保南韓承諾

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正（左）與南韓總統文在寅2018年在「文金會」上互動友好，對於5月將上任的尹錫悅政府仍持試探喊話態度。（圖／... 北韓勞動黨中央委員會副部長金與正（左）與南韓總統文在寅2018年在「文金會」上互動友好，對於5月將上任的尹錫悅政府仍持試探喊話態度。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正今（5）日表示，北韓不欲戰爭，但若遭受南韓攻擊，將動用核武反制。分析人士指出，該警告可能針對南韓即將上任的保守派總統尹錫悅。

《路透社》報導，北韓今年13度試射飛彈，3月24日更是搬出2017年以來未以全程試射的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」，南韓方面也發射多枚不同類型導彈展示軍力，首爾與華盛頓當局皆擔憂平壤可能恢復核武試驗。

《北韓中央通信社》報導，南韓國防部長徐旭1日公開表示，南韓擁有多種飛彈，其射程、精確度和威力皆明显提高，能準確、快速擊中北韓的任何目標。此番言論遭金與正斥為「巨大的錯誤」、加劇兩韓緊張，並怒罵徐旭是「瘋子」。

金與正3日曾措嚴厲地警告，在北韓明白表示不將南韓視為主要敵人的狀況下，若南韓軍方「無論基於什麼理由，或是誤判情勢等」，若對北韓採取「先發制人」的軍事行動，北韓將「不得不動用核武來履行義務」。

今日金與正軟化態度，表示兩韓若動武，「並非哪方在戰爭或戰鬥中獲勝的問題，而是我們民族本身會受到如同半世紀之前的傷害、甚至更為嚴重」，強調反對兩韓內鬥。

報導引述美國智庫「北緯38度」分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee）指出，金與正的言論很可能是針對南韓總統當選人、外交立場鷹派的尹錫悅，他數月前放話對北韓的威脅採取更強有力的立場。

李敏英認為，平壤今次捉住徐旭的言論，向即將上任的新政府表態。迄今為止，平壤並未大動作針對新任總統，但似乎也在為5月就職典禮後兩韓關係可能轉變做好群眾思想準備。

根據美國國務院今日聲明，尹錫悅的代表團本週在華盛頓，得到美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）重申保衛南韓的承諾，雪蔓歡迎為實現朝鮮半島無核化取得進展的共同努力，並譴責北韓近期試射行為違反聯合國安理會多項決議，也強調將與平壤持續進行外交對話。