今年最高確診數216例哪裡來？全台13條重要群聚線報你知

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）今（5）全台新增216例本土個案，為今年新高，其中有多條群聚確診人數仍在不斷增加中，最新重要群聚線高達13條，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也在記者會上針對群聚線詳細說明。

羅一鈞指出，今天主要的幾條群聚線和先前幾天的群聚有關，像是基隆地區及新北市國小群聚。基隆這邊的新個案主要是居隔陰轉陽，也就是隔離期間或期滿轉陽的個案，而新北因目前陽性人數篩檢出來偏多，地方政府有成立專案針對學校做密切觀察。

另外婚宴部分，羅一鈞表示指揮官陳時中說有增加確診數，主要是在醫院裡被匡列後陰轉陽的個案。

至於其他幾個今天最新的，是屬於人數略少的特別群聚。羅一鈞說，包含台北某餐廳5例，是有員工及其家人等共確診5位。

台北另一個行政區則有學校出現至少7例群聚個案。新北市則是一個家庭的群聚，共有6位。

桃園部分，羅一鈞表示是銀行員工確診，一共6位，追溯起來是跟基隆的某學校老師用餐場合重疊，可以看成是基隆群聚案的延伸。

至於感染源不明的群聚線及個案，羅一鈞說，新竹是有兩個家庭共7位確診，源頭仍不清楚還在疫調中。而今早約八點的資料指出，其他源頭仍不清楚的個案還有80例左右，以雙北地區為主，目前仍在疫調中。

（圖/中央流行疫情指揮中心）