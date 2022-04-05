匈牙利「反民主」總理三度連任 歐盟恐啟動制裁機制

三度連任的匈牙利總理奧班，是俄國總統普丁盟友。（圖／美聯社） 三度連任的匈牙利總理奧班，是俄國總統普丁盟友。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）正當全球聚焦俄國在烏克蘭疑似犯下反人道罪之際，匈牙利國會大選剛落幕，俄國總統普丁長期的政治盟友，匈牙利現任總理奧班（Viktor Orbán）確認第三度連任，還在當選感言中攻擊烏克蘭總統，這無疑替歐盟的團結和對俄烏衝突的態度蒙上陰影。

《衛報》報導奧班在勝選感言中表示，選舉之後還有很多「對手」需要處理，像是國際左派、布魯塞爾的官僚、索羅斯帝國的黑金、國際媒體，這串名單的最後還有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ），加上此時外界才剛開始對俄軍在烏克蘭城市布查（Bucha）的平民屠殺做出反應，奧班的言論更加讓歐洲感到不安。

在開出99%選票並確定連任後，普丁第一時間表達了祝賀之意，強調奧班的勝選將會替兩國的雙邊關係帶來更多益處，同時祝賀的還有英國原脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）、法國極右派政黨民族陣線黨魁勒朋（Marine Le Pen）與義大利疑歐派北方聯盟主席薩爾維尼（Matteo Salvini）。

而其實也不難理解這些偏右政黨為什麼會支持奧班。

奧班是青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟（Fidesz）的主席，該黨為中間偏右至極右的民族保守主義政黨，除屬疑歐派以外也反對接納難民，2019年奧班提出匈牙利應以「基督教非自由民主主義」為目標並成為「非自由國家」，並舉中國、俄國、土耳其與新加坡為範例，在歐洲引起軒然大波。

也因此，奧班的多次勝選已引發歐盟的關切，歐洲安全與合作組織（OSCE）獨立選舉觀察團也認定，匈牙利的選舉中，反對黨與執政黨根本不再同一等級上競爭的情況下，現在正考慮啟動「條件性法治機制」（rule of law conditionality mechanism）對匈牙利進行制裁，以免歐盟資金流入逐漸不民主的會員國中。

根據歐盟法規，如果會員國政府控制法庭並將國家機構據為己有，歐盟就有權停止撥款，不過該機制從來沒有被真正啟用過。

歐洲議會的德籍議員弗羅倫德（Daniel Freund）則透露，如果歐盟要對匈牙利啟動該機制，可能這幾周內就會執行，屆時匈牙利將會感受到財務上的壓力了。