台灣本土輕症率99.73% 中症添1人為打滿3劑60多歲婦

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮官陳時中今（5日）指出，台灣本土輕症率為99.73%，而中症患者新增1人，為曾接種3劑疫苗的60多歲女性，陳時中也說，現在是輕症到集中檢疫所以及加強型防疫旅館，讓醫療量能保留住。

中央流行疫情指揮中心今下午記者會中，針對進行延燒之本土疫情進行說明。陳時中表示，目前台灣本土輕症率為99.73%，5日新增1名本土中重度以上個案，為60多歲本國籍女性，屬於中度感染，有糖尿病史，曾接種3劑疫苗。

陳時中說，個案因匡列為接觸者，4月2日採檢陽性確診，CT值14.7，目前住院隔離，血氧濃度會降至90-92%，但胸部X光無明顯肺炎，也無呼吸喘或其他呼吸道症狀，已使用瑞德西韋治療中，目前無發燒、生命徵象穩定，續於隔離病房觀察治療中，未住加護病房。

根據指揮中心統計，今年1月1日至4月3日本土病例共1846例，其中1841人為輕症或無症狀者、占比為99.73%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.27%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

至於治療量能，藥物方面，陳時中說輕症藥物是輝瑞藥廠的Paxlovid，剩餘量四千出頭，未來一萬六千多份會進來。美國科學公司吉立亞（Gilead）開發的瑞德西韋則適用於中症，還有一萬六千多人份。

醫療量能方面，陳時中說，醫院床位合計來算有一萬出頭，現在抓寬一點，隔離時間抓個平均10天，若平均每天有一千人確診，量能就會滿，加上防疫旅館量能，照計畫來看一天超過1500人確診，就可能會啟動輕症者在家隔離計劃。

陳時中指出，現在的做法是讓輕症到集中檢疫所以及加強型防疫旅館，讓醫療量能保留住。而居隔跟居檢的則盡量讓他們回家進行居隔居檢。輕症若要回家，未來指揮中心也會設定相關的SOP，這都是一步一步往下制定的。