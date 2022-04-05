4/5台灣12縣市新增216例 中和社區、桃園電商、台中婚宴案「收斂中」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今（5）日台灣新增281例新冠肺炎確定病例中，216例為本土個案，65例境外移入。（圖／翻攝自中央流... 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今（5）日台灣新增281例新冠肺炎確定病例中，216例為本土個案，65例境外移入。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心影片）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增281例COVID-19確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(91例)、基隆市(33例)、臺北市(28例)、新竹縣(13例)、桃園市(11例)、高雄市及花蓮縣(各10例)、新竹市(8例)、臺中市 (5例)、宜蘭縣及彰化縣(各3例)、臺南市(1例)。羅一鈞表示，新北80多例截自上午仍在疫調中。

陳時中表示，新北中和社區個案22598相關增加12例，其中已匡列的24900、24854、24859、24757等家庭成員都為陰轉陽。目前這該案增加主要為家人，其餘兩位24789、24769為職場接觸者，24853、24852則是24350社區採檢出來後擴大匡列時，居家隔離初採陽性。陳時中表示，儘管沒有大量增加，但仍需觀察。

至於4月初爆發的桃園某小型電商工作室一案，發展迅速，陳時中表示，「看起來是來得急去得快」，並未有新增連結。今日新增兩位，為案23912的母親(24780，已匡列，陰轉陽)跟兩個月大的妹妹(24867)，陳時中說，該案看起來是「收斂中」。

台中婚宴案儘管持續增加中，但陳時中認為也在「收斂中」，因為今日新增其中3位都早已匡列，都是陰轉陽，增加較多的是延伸的新竹某醫院群聚案，目前已匡列的對象中13名陰轉陽。但基本上都在「控制之內」、「趨於穩定」。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(6例)、美國(5例)、越南及泰國(各4例)、日本、法國、韓國及香港(各2例)、丹麥、新加坡、墨西哥、德國、英國及澳大利亞(各1例)移入，另32例調查中。入境日介於今年3月12日至4月4日。



指揮中心指出，今年4月4日公布之案24632境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。



指揮中心統計，截至目前國內累計24,866例確診，853例死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。