俄軍虐殺平民遭控戰爭罪 歐美加重制裁籲審判普丁

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）俄烏交戰月餘，俄軍於上週末自烏國首都基輔郊區撤退，然而斷垣殘壁伴隨虐殺平民的暴行曝光，引發國際震怒，美國總統拜登揚言對俄國總統普丁進行戰爭罪審判，並要求聯國大會暫停俄國在人權理事會的資格。

《路透社》、《泰晤士報》報導，基輔西北邊37公里的布查市（Bucha）副市長沙普拉夫斯基（Taras Shapravskyi）控訴，約300位當地居民被掩埋在當地一座教堂後的亂葬崗，其中50名遭俄軍法外槍決。市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）則表示俄軍「有意識的殺害平民」，街道上隨處可見居民屍體。對於莫斯科遭指控犯下戰爭罪，俄國國防部矢口否認。

布查亂葬崗 舉世震驚

《路透社》指出無法獨立查證真兇，但該報記者於看到三具男性屍體倒臥街頭，身著便服，三人頭部皆有槍傷，無其他明顯傷痕。其中一具屍體雙手被縛在身後，嘴唇以及臉上有火藥燒灼痕跡，研判遭近距離射殺，加上用以綑綁雙手的白布，疑似為俄軍要求當地平民配戴以辨別身份的臂章，種種跡象證實「處決」一說並非空穴來風。

俄國國防部於周日發表一份聲明宣稱，烏國當局聲稱俄軍在布查市犯下「罪行」的照片與影片都是一種「挑釁」，並否認有任何當地居民遭受暴力對待，更表示在3月30日撤離前，曾向基輔周圍地區平民提供452噸人道救援物資。

俄軍暴虐狡詐 屍體遍地藏地雷

然而當地居民指證歷歷，一名婦女表示，其公寓遭俄軍佔領設立指揮中心，她與身為前烏克蘭海軍陸戰隊員的丈夫被囚禁，數日後在地下樓梯間發現被頭部中彈、被肢解、受盡折磨的丈夫遺體。

另一名婦人也指證鄰居遭綑綁手腳殺害，據烏克蘭的防衛人員透露，他們在一間地下室發現18具遺體殘缺不全的遺體，包含成年男性、女性，以及年僅14歲孩童。

俄軍撤退更留下後手，將地雷藏置於遍布街頭的屍體之中作為陷阱。基輔西北邊戈斯托梅利（Gostomel）市長Yuri Prylypko，三月初頂著戰火為居民分發食物與藥品時，其人道主義車隊遭埋伏的俄軍狙擊身亡。然而當地牧師Piotr Pavlenko前去取回遺體時，被羞愧難當的俄國士兵告知，不要處碰屍體，否則會爆炸殃及自身。

國際譁然 西方陣營加重制裁

《衛報》指出，俄國濫殺無辜平民，引發國際震怒，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）表示，布查就是戰爭罪行的現場，世界將承認俄國行種族滅絕之事。他表示數以千計的人被殺害，遭受酷刑，四肢被砍斷，婦女被強姦、兒童遭殺害。他還警告被俄軍攻佔過、如今收復的地區，將會看到更多的死亡。

報導指出，美國與歐洲今（5）日計畫施加更嚴厲的制裁。美國總統拜登呼籲，對國總統普丁（Vladimir Putin）進行戰爭罪審判，並要求聯國大會暫停俄國在人權理事會的資格。

英國方面更敦促西方國家停止使用俄國石油與天然氣的最後時限，英國外相特拉斯（Liz Truss）譴責俄軍「屠殺」暴行，並表態需要「更多的武器與制裁」，還表示制裁問題上，「沒有什麼不可能」。

俄國依然堅決否認謀殺平民的犯行，並表示將在今天的聯合國安理會上提交「經驗證據」，證明其部隊沒有參與所謂的殺戮平民。