連假最後一天北中南好天氣 週末恐有熱帶擾動生成

中央氣象局指出，連假最後一日北中南好天氣，然日夜溫差大，民眾仍需注意攜帶保暖衣物。（圖／中央社） 中央氣象局指出，連假最後一日北中南好天氣，然日夜溫差大，民眾仍需注意攜帶保暖衣物。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（５）日至明（６日）白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。明日晚起北部及東北部天氣稍轉涼，基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

據中央氣象局資訊，今明兩日日夜溫差近10度，北中南多雲到晴，東部降雨機率高，星期二北部氣溫在15至26度之間，中部16至27度，南部18至28度，東部17至25度。星期三北部氣溫在16至25度之間，中部16至27度，南部19至29度，東部17至26度。

氣象局提醒，今、明兩日馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜晚至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，須小心注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，據4日20時歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩日高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率。氣溫略回升；白天北舒適、南微熱，夜間有「輻射冷卻」作用，清晨氣溫偏低，中南部日夜溫差達15度，應注意。今日各平地氣溫：北部14至26度，中部13至29度，南部15至31度，東部16至28度。

吳德榮還指出，模式模擬顯示，週四（7日）東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，其他各地天氣沒有改變。週五至下週一（8至11日）西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，西半部白天暖熱，週末至下週一北台高溫升至30度，中南部更高達32度以上；早晚仍偏涼。

各國模式持續模擬南海至菲律賓東方海域一帶，4、5天後，有兩個熱帶擾動活動的跡象；但各模式皆有「不確定性」，故模擬的位置、強度，有顯著差異。歷史資料顯示，「4月颱」直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣帶來間接的影響需觀察。