【專業人員「快被逼瘋」】上海2500萬市民•4/4全面核酸檢測　中國15省區3.8萬醫護馳援

圖為江西南昌派往上海支援的醫護人員 (美聯社) 圖為江西南昌派往上海支援的醫護人員 (美聯社)

更新時間: 2022-04-04 20:48

首次發稿: 2022-04-04 19:57

中國網傳: 上海防疫政策荒腔走板

各省市前往上海支援的概略人數 (圖／中國微博)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）上海市官方今(4/4) 晚7時09分宣布，全市「順利完成了新一輪核酸採樣工作」，隨後還將進行檢測、複核、人員轉運和分析研判，全部完成後再確認後續管控措施。在此之前仍將「嚴格落實足不出戶」。

這項消息是由上海市新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作領導小組辦公室宣布。

綜合台灣中央社與中國新華網報導，這項宣布指出，鑑於近日陽性感染者數量居於高位，為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現「社會面動態清零，在廣大市民的積極配合下，4月4日全市順利完成了新一輪核酸採樣工作」。

宣布提到，隨後還將「有序開展檢測、複核、人員轉運和相關分析研判工作」。待上述工作全部完成級，將「根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施」。

宣布最後強調，「在此之前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實足不出戶」。

上海於3月28日起，以黃浦江為界，分兩批對全市進行封控核酸篩查。原方案是第一批先行封控的浦東、浦南等4月1日解封；第二批浦西地區4月5日解封。

事實上，近期上海防疫政策引發不少民怨，中國網傳官方近期發布一項「關於近期做好市民諮詢服務的工作提示」，要求各區疾控中心人員在回覆民眾問題時，需與官方保持一致口徑，不得有個人主觀意識。

這則工作提示被指是回應中國網路近日流傳一段長20分46秒的錄音，內容是上海一位市民與市疾控中心某女領導的對話，當中數度批評上海荒腔走板的防疫政策。

在這則錄音中，市民抱怨，自己的父親在上海某酒店隔離，期間做了2次核酸檢測，健康雲結果顯示是陰性。其後，他的父親卻接到了疾控中心的電話，說檢測結果陽性，要求轉移酒店或者去方艙醫院。

這位女領導則是請這位市民致電12345市民服務熱線，投訴健康雲資訊虛假，並強調以疾控為準。這位女領導也稱，健康雲不能看，因為陽性是由疾控通知的，她第1次看到這條訊息也覺得不可思議，「你告訴人家是陰性，又要我們打電話告訴人家是陽性，這是甚麼鬼？徹底的『扯』一個字。」

在這則電話中兩人又聊了很多，民眾訴苦上海的防疫，女領導也回，「要被逼瘋了，他們專業機構也要被逼瘋了，專業人員說的話根本就沒人聽。現在全部把這個病變成政治性的一個疾病。花了這麼多的人力物力財力，就在防流感，你看到現在哪個國家防流感這麼防嗎？」

這位市民又問：「誰能夠反映給領導聽，給市政府聽呢？」，女領導說：「你這樣，你把我的錄音放出去，可以的。」

她不推諉的態度，許多中國網友紛紛致敬，爭相稱讚這是「敢於講真話的領導」。不過台灣中央社4日指出，目前這段錄音已遭到中國網管刪除。

首次發稿: 2022-04-04 19:57

【Omicron變異株疫情吃緊】上海2500萬市民•4/4全面核酸檢測 中國15省區3.8萬醫護馳援

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）上海這波由新冠變異病毒Omicron引發的疫情，累計確診陽性病例和無症狀感染者的數量超過7萬例。英國BBC報導，這個數字高於新冠病毒最初的爆發地中國的湖北省：該省從2020年至今累計報告新冠肺炎確診病例68391例。但值得注意的是，上海目前尚未報告任何關於這波新冠疫情的死亡病例或者重症案例，讓中國的「動態清零」防疫政策備受質疑。

圖為上海民眾排隊接受採檢情形 (上圖/路透; 下圖/美聯社)

4月3日，數萬名來自外地的醫護人員相繼抵達上海，部分入駐收治無症狀和輕症感染者的方艙醫院。4月4日清晨開始，按照官方要求，全上海市民在一日內進行全民核酸檢測。

中國上海市今天(4日) 執行COVID-19全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人。因應這項龐大採檢工程，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市。官方強調，核酸檢測應檢卻未檢者將予以處罰。

上海擁有約2500萬人口，是中國最大城市。

台灣中央社報導，4日執行全上海市核酸檢測，受檢人數近2500萬人。香港知名影星劉嘉玲在社交平台微博個人帳號自曝，已經前往站點完成採檢。台灣男星彭于晏也被捕捉到前往檢測的身影，和醫務人員合影照片在微博上流傳，但並未獲得其工作室證實。

圖/翻攝微博

據央視新聞報導，中國國家衛健委醫政醫管局長焦雅輝表示，目前全國15個省區市派出了3.8萬多名醫務人員，部分人員承擔方艙醫院醫療隊任務，還有部分人員負責核酸採樣以及實驗室工作；另還調集了核酸檢測238萬用管支援上海。

上海市公安局黨委副書記、副局長張亞宏今在上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會上指出，對於核酸檢測應檢未檢、違反防疫規定、故意擾亂防疫秩序等行為者，若拒不改正、情節嚴重，將由公安機關依法處罰。

根據台灣中央社，張亞宏說，近來發生的類似案件包括，有人故意躲避核酸檢測，多次掛斷工作人員來電，在家不出門。另還有人擅自離開封控小區，拒絕配戴口罩，這些案例都已經對行為人依法做出行政處罰。

圖為上海市負責宣導的工作人員 (美聯社)

界面新聞4日以「如何在2500萬人口大城市施行核酸檢測？」為題撰文。文中指出，在各方資源緊急調動馳援上海市的前提下，將可跨越受檢人口基數龐大的難關。

這篇文章提到，採樣、標本配送、檢驗到上傳結果，每個環節都需要匹配相對應的人力。瑞慈體檢機構主任王改珍於3月31日採訪中表示，醫務人員每人次每天採樣人數可達600至1000次，因應短時間內大量核酸檢測需求，除了公立醫院以外，體檢中心等民營醫療機構也投入人力支援。

報導指出，自動化設備也導入核酸檢測工作，過往核酸檢測樣本採集完成後，大多是由醫療機構、檢測機構將樣本自行運到實驗室，目前由於許多採檢地方在居民住宅區，距離檢驗機構較遠，因此會由街道社區衛生服務中心統一安排樣本運輸，根據檢測單位不同，有的送達醫院實驗室，有的送至第三方實驗室。

因應大規模篩查，自動化設備省去了需要人工操作的前置處理步驟，例如，不需要人工擰瓶蓋，而是通過自動化開蓋、關蓋，同時錄入條碼訊息，檢測人員只要將處理好的樣本放進設備內，就可以從事其他步驟，原本需要3至4人完成的工作量，交給機器即可，檢測效率提高。

上海疫情持續延燒，人員隔離量能捉襟見肘。中國網路傳出，浙江省官方向杭州等6市下達通知，要求提供容量共3萬人的場所供上海密接、次密接(觸者)隔離需求。但這項通知目前無法查證其真偽。

這份通知3日一度在中國網路上迅速流傳，但不久即被刪除。根據中國網友截圖顯示，這份文件題為「關於從上海市轉運人員至杭州市等6個地市集中隔離的通知」，並標註「特急」二字。

根據截圖，通知下方露出了「省人民」三字的圓形官章，似乎隸屬「浙江省人民政府」。但文件最上方及文末署名的發布單位具體名稱則沒有顯示；至於通知的下達對象，則是杭州、寧波、湖州、紹興、金華、台州等6個地級市的疫情防控工作領導小組。

通知提到，「根據黨中央、國務院部署，按照國家應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制統籌安排，為助力上海市做好新冠肺疫情應急處置工作、經省新型冠狀病毒肺炎疫情防疫組同意」，決定由上述6市「為上海市密接、次密接等提供儲備隔離場所」。

通知指出，「計劃向杭州市和寧波市各轉運1萬人、向湖州市和台州市各轉運2000人，向紹興市和金華市各轉運3000人；杭州市和寧波市須於4月3日中午12時前，做好首批各5000人的隔離準備工作」。

通知說，請上述6市「提高政治站位，主動擔當作為，市級層面立即成立工作專班，按照『標準更高、管理更嚴、服務更暖』的要求，著手做好集中隔離場所各項準備工作；每個隔離場所均要設立專班，培訓工作人員，規範做好防控消毒、健康觀察、安全保衛、後勤保障、人員轉運等各項工作，杜絕發生交叉感染和風險外溢」。

這項通知還要求，上述6市的每個上海轉運集中隔離場所，都要派駐1名屬地（在地）衛生監督人員，做好日常指導工作。這6市須各明確（確認）1名聯絡員，於4月3日上午11時前「將名單報送我辦」。

中國網友對這項通知的看法不一，主要仍在於文件的真偽難辨。

有網友指出，上海這波光是染疫人數就已達約6萬人，而需要被隔離的密切接觸者、次密切接觸者人數勢必高於此數。因此，向隔鄰的浙江轉移3萬名密接及次密接人員，並不意外，也同時證明上海的隔離量能已經飽和，才會亂象叢生。

【Omicron變異株疫情吃緊】上海2500萬市民•4/4全面核酸檢測 中國15省區3.8萬醫護支援

為應對嚴峻的本土疫情，上海祭出嚴格封控措施，管制人流、車流。圖為上海一處高架道路，警方針對行經車輛進行管制。 中央社111年4月2日攝於上海

【核酸检测的注意事项】（圖／中國微博）