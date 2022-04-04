媽祖遶境即將展開•台灣雲林縣: 禁入校園加強清消　鎮瀾宮: 鼓勵信徒透過「網路直播」參與進香

國內COVID-19疫情升溫，一年一度台中大甲媽祖9天8夜遶境進香活動將在4月8日深夜起駕，因應防疫，鎮瀾宮1日表示，參加活動者需完成3... 國內COVID-19疫情升溫，一年一度台中大甲媽祖9天8夜遶境進香活動將在4月8日深夜起駕，因應防疫，鎮瀾宮1日表示，參加活動者需完成3劑疫苗注射，起駕當天必須有3劑疫苗完成識別證（圖）才能入廟。（大甲鎮瀾宮提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心日前頒布遶境指引，有鑑於台中大甲鎮瀾宮等廟宇遶境將經過雲林縣，雲縣府民政處行文相關廟宇要求遶境隊伍不得進入校園，也會在人潮聚集處加強清消。

大甲鎮瀾宮(上圖, 中央社) 8日起駕展開9天8夜遶境、北港朝天宮19日北港鎮內遶境，後續有苗栗拱天宮及雲林六房媽過爐等媽祖遶境活動接續登場。

中央流行疫情指揮中心日前要求參加遶境者須完成3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種，雲林縣相關廟宇已經著手為接駕人員和遶境人員造冊，確實打滿3劑，符合指揮中心規定。

中央社4日引述雲林縣府民政處副處長陳良駿說，為降低民眾接觸染疫風險，宗教活動禁止鑽轎底，也不要搶轎、摸轎，更不能邊走邊吃。雲林縣環保局會在人潮聚集處加強清消。

陳良駿提到，由於12歲以下兒童不能施打疫苗，為保障兒童安全，雲林縣政府宣布，不開放鑾轎和陣頭繞校園祈福，也不開放學校廁所，若民眾有如廁需求可就近到派出所借用，相關規定也行文到台中市大甲鎮瀾宮等宮廟，請廟宇加強宣導。

嘉義縣府民政處長楊健人則表示，大甲媽祖預定11日抵達嘉義縣新港奉天宮，嘉義縣府將視COVID-19疫情發展，滾動式檢討。

鎮瀾宮2日至5日提供

「疫苗3 OK」識別證兌換

大甲媽祖遶境進香4月8日起駕，因應防疫參加者必須完成3劑疫苗注射，廟方2日至5日提供「疫苗3 OK」識別證兌換，遶境沿途也將設點辦理兌換，起駕當天必須佩戴識別證才能入廟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，一年一度大甲媽祖9天8夜遶境進香活動，將在4月8日晚間11時5分起駕，因應防疫，中央社引述鎮瀾宮4月1日表示，參加活動者必須完成3劑COVID-19疫苗注射，起駕當天必須有3劑疫苗完成的識別證才能入廟。

鎮瀾宮指出，2日至5日，在大甲農會順天辦事處前，提供辦理「疫苗3 OK」識別證兌換，9天8夜遶境沿途，也將設點辦理識別證兌換，兌換辦法可參閱鎮瀾宮粉絲團。

往年，大甲媽祖遶境進香沿途信眾提供多樣美食供香客食用，鎮瀾宮表示，參加遶境除全程戴口罩外，不共食，餐食改盒裝，也不能邊走邊吃，並且避免群聚休憩。

為配合防疫措施，鎮瀾宮推出「大甲媽祖遶境平安接駕3步驟」，鼓勵信徒透過網路直播參與進香、在大甲媽祖鑾轎經過路線，以「定點」等待，避免人流移動、設置簡單香案，當媽祖鑾轎經過時，雙手合十，以「心香」代替躦轎。

還願的信眾可擇一定點跪接大甲媽祖，疫情期間可暫緩徒步跟隨，換個適當的方式，更能展現對媽祖的感謝。

指揮中心宣布4月1日起繞境遊行類活動防疫措施加嚴

其餘宗教防疫措施未調整