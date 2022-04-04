香港男星抵台灣爆血確診「通緝」採檢人員　陳時中：不允許對醫護人員有暴力行為

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)港星王喜3日抵台入境做PCR爆血，他於臉書「通緝」該名醫護人員，衛福部長陳時中表示，不允許對醫護人員有語言暴力。

港星王喜昨(3)日抵達台灣桃園機場做PCR時被醫護人員捅傷，他於臉書「通緝」該醫護人員要求出面道歉，「一名1.5米女性，全身被白色PPE保護的醫護人員，用右手持棉棒，捅入我右鼻孔，同時用左手按我後腦往前推，我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不會我痛楚，我相信她，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往前，造成我右鼻孔流血。」

王喜採檢後確診陽性，流血報警後一路自拍搭上防疫計程車到南投隔離，他於臉書上發出莊人祥黑白照片表示，「莊人祥先生，你好像知道很多，你一定知道捅傷我的那個人是誰，可以告訴我嗎？」後來撤照道歉因把莊人祥名字打錯成「莊天祥」。莊人祥表示，「打錯名字是無心之過，本人接受其道歉，祝他早日康復」。

在流血後，王喜透露，他拒絕一位女醫護人員遞給他的衛生紙，「她遞給我一段約三米長，捲成一束的廁紙，說用來止血。常識告訴我 — 拒絕。」台灣整形名醫王樹偉在臉書上表示，該名遞衛生紙的醫護是他友人，並透露兩人對話內容。

「她是出自於關心，讓王先生清潔乾淨，換上乾淨的口罩，因為沾溼的口罩防護力可能會有問題。」王樹偉表示，她遞衛生紙是給王先生把血擦乾淨，因為鼻血通常一下子就止住了，並不是像王先生說的，護理師給他三米長的廁紙用來止血。

王樹偉解釋，做鼻腔採檢很不容易。要把棉棒伸到鼻腔最後面的鼻咽處做採樣。從鼻孔到鼻咽，大概五公分不到的路徑，並不像珍奶吸管一樣直直寬寬的。再加上鼻黏膜是很脆弱的，乾燥棉棒劃過去，就有可能會磨破微血管，造成出血。會把一支左手放在腦後，是因為做採檢的時候，有些人會不由自主的把頭往後縮。這時候已經在鼻中的棉棒，更容易擦到旁邊的黏膜。固定頭部和把頭往前推，這兩件事情是不一樣的。

陳時中今日記者會上表示，「來者是客，盡量讓他賓至如歸，但是台灣有法律在」，入境者也要明白落地採檢是防疫重要政策，大家都需要配合。採檢地方視同醫療機構，醫療機構中不允許對醫護人員有行為暴力或語言暴力，若民眾不舒服要申訴都有管道。



(王樹偉Facebook截圖)