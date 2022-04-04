連四天破百例！台灣兒童節新增133例新冠肺炎本土確診、142例境外移入

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，分別為133例本土個案及142例境外移入(68例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為78例男性、63例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)、印尼(14例)、美國(6例)、中國(4例)、澳大利亞、泰國及馬來西亞(各3例)、法國、柬埔寨、新加坡及香港(各2例)、菲律賓、德國、愛爾蘭、日本、印度及韓國(各1例)移入，另77例調查中。入境日介於今年3月7日至4月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,119,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,094,874例排除)，其中24,585例確診，分別為8,084例境外移入，16,447例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(原本土確定病例案23896、案23897，經確認檢驗陰性)，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。