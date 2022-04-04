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多達12頁！台北市公布8本土個案確診足跡　國賓影城、誠品南西多處入列

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/04 15:03
誠品南西店(圖/維基百科)

誠品南西店(圖/維基百科)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市今(4)日公布8名新冠肺炎確診者的足跡， 國賓影城、誠品生活南西店、好市多北投店等商家，大眾運輸工具捷運及高鐵都入列。

台北市昨日新增19例本土確診個案，北市府今早公布外縣市確診者案23620，案23772、23848、23849、23850、23980、24394、24396以及等人足跡，包含松山區、大安區、中山區、士林區、北投區等。燦坤南港店、CITYLINK松山壹號店、國賓影城、誠品生活南西店、梁社漢排骨明德店、好市多北投店、SOGO天母店等都於3、4月出現確診者足跡。

此外，大眾運輸工具也入列，確診者曾頻繁在捷運六張犁、大直站間來回；有個案於3月27日中午搭乘高鐵0128車次從左營至台北。

衛生局表示，案23850是保齡球館足跡相關；案23620是桃園某工作室相關；案23772、23848、23849、23980感染源不明；案24394是23283接觸者；案24396在3月29有咳嗽、流鼻水等症狀，可傳染期間曾頻繁出入麵線傳奇。

衛生局提醒，請足跡重疊且出現症狀的民眾，先使用家用快篩採檢，再儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家社區採檢站採檢。

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圖/北市衛生局
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