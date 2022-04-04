捷報！台灣雙設計師首度入圍葛萊美獎　《八歌浪》勇奪「最佳專輯設計包裝」大獎

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣設計師雙人組李政瀚、于薇操刀專輯《八歌浪P
第6
今年最佳唱片包裝設計獎（Best Record Package）有2組台灣創作入圍。文化部長李永得於第一時間致賀電恭喜得獎團隊，李政瀚、
李政瀚曾入圍2016年金曲獎最佳裝幀設計，更於2019年及2
本次與于薇合作的《八歌浪Pakelan
出版單位風潮音樂於臉書上恭喜得獎者，「這次報獎過程驚險萬分，能報名成功甚至奪下大獎，真的是我們想也沒想過的禮物啊！真的是太感動！真的要好好Pakelang一下了啦！」
風潮音樂說明， Pakelang在阿美族語中，表示豐收或工作告一段落之後舉行的樂舞慶典。舉凡慶典完成、家屋完工、金榜題名、升遷等喜事，都會舉行Pakelang。
音樂公司透露，《八歌浪》專輯的製作成本很高，「 然點設計工作室 Spread Design Studio 」以馬蘭部落所在的台灣東部海岸為概念出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，揭示郭英男先生與阿美族人昂首高歌意象，突顯人與土地的連結；為了讓聽眾更接近台灣的原民文化與海洋環境，包裝擇以透明片UV印刷傳達美麗歌唱人聲始終迴盪於包圍我們的溫柔海洋。