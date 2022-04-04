捷報！台灣雙設計師首度入圍葛萊美獎　《八歌浪》勇奪「最佳專輯設計包裝」大獎

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣設計師雙人組李政瀚、于薇操刀專輯《八歌浪P akelang》，首次入圍葛萊美獎就勇奪「最佳專輯設計包裝獎」。

第6 4屆美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）頒獎典禮於美西時間4月3日晚間5時在拉斯維加斯美高梅大酒店花園體育館（MGM Grand Garden Arena）舉行，台灣設計師李政瀚、于薇設計之專輯《八歌浪P akelang》，首次入圍即勇奪「最佳專輯設計包裝獎」， 是台灣藝術家首度獲得葛萊美獎。

今年最佳唱片包裝設計獎（Best Record Package）有2組台灣創作入圍。文化部長李永得於第一時間致賀電恭喜得獎團隊，李政瀚、 于薇領獎時表示，台灣是一個美麗、愛好和平的國家， 歡迎大家來台灣。

李政瀚曾入圍2016年金曲獎最佳裝幀設計，更於2019年及2 020年全美獨立音樂獎（Independent Music Awards），以重金屬樂團血肉果汁機專輯《深海童話》 及浮現浩世樂團的《時代》專輯，榮獲最佳包裝設計獎（Album Packaging）。

本次與于薇合作的《八歌浪Pakelan g》， 由台灣搖滾樂團董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男長子蔣進興及 其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員，首度攜手跨界合作，以雷鬼、 電子、搖滾等元素重新編曲阿美族語古調，專輯包裝除透過紙張堆疊出台灣東海岸山脈與人們高歌的優美稜線剪 影， 象徵島嶼上的文化傳承生生不息，首次入圍即獲評審青睞。

出版單位風潮音樂於臉書上恭喜得獎者，「這次報獎過程驚險萬分，能報名成功甚至奪下大獎，真的是我們想也沒想過的禮物啊！真的是太感動！真的要好好Pakelang一下了啦！」

風潮音樂說明， Pakelang在阿美族語中，表示豐收或工作告一段落之後舉行的樂舞慶典。舉凡慶典完成、家屋完工、金榜題名、升遷等喜事，都會舉行Pakelang。

音樂公司透露，《八歌浪》專輯的製作成本很高，「 然點設計工作室 Spread Design Studio 」以馬蘭部落所在的台灣東部海岸為概念出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，揭示郭英男先生與阿美族人昂首高歌意象，突顯人與土地的連結；為了讓聽眾更接近台灣的原民文化與海洋環境，包裝擇以透明片UV印刷傳達美麗歌唱人聲始終迴盪於包圍我們的溫柔海洋。​​