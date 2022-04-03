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他成了他最不想成為的那個人　 普丁與希特勒的三大失策

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/03 20:43
德國示威者手舉諷刺普丁為希特勒的頭像（圖／美聯社）

德國示威者手舉諷刺普丁為希特勒的頭像（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）打著去納粹化旗幟攻打烏克蘭的俄國總統普丁（Vladimir Putin），總愛將二戰時期蘇聯大敗納粹德國一役，拿來合理化侵烏行動，但軍事歷史學家發現，極為諷刺的是，普丁的諸多錯誤決策，其實都有當年希特勒（Adolf Hitler）的影子。

CNN引據專家分析指出，誠然，今日烏克蘭與暴虐成性的史達林（Joseph Stalin）所領導的蘇聯，並不能相提並論。納粹戰爭機器的強大、靈活與訓練有素，也非今日俄羅斯可比擬。但普丁至少在三個層面上，正重蹈希特勒的敗仗覆轍。

忘了打仗的基本規則 －後勤是一切

烏克蘭儼然成了「坦克墳場」，透過無人機、反裝甲武器，重創俄國坦克。除了烏軍的頑強抵抗，俄國更犯了個低級錯誤，那就是後勤補給無力。或許是太過自信能快速拿下烏國，軍糧、燃料與設備都準備不足，於是坦克沒了油，士兵得掠奪超市填飽肚子，甚至得用手機裝置進行軍事通訊。

後勤規劃失策也是納粹德國在東方戰線（蘇德戰爭）吞敗仗的重要因素。妄自尊大的希特勒錯估形勢，未能設下充足補給線，也低估了蘇俄冬季的凜寒。於是，德國坦克同樣沒油可用，士兵穿著夏衣作戰，以報紙稻草禦寒，約25萬名德軍得凍瘡、死於苦寒之境，最後還得以馬、狗與老鼠果腹，終致敗亡。

二戰期間，美國陸軍五星上將奧馬爾·布雷德利（Omar Bradley）說得好，「業餘人士才談戰略，專家在意的是後勤補給。」（Amateurs talk strategy. Professionals talk logistics.）

自作孽，將潛在盟友推開

基於盤根錯節的斯拉夫文化歷史，烏克蘭親俄人民其實不在少數，但普丁的無差別攻擊，對平民百姓、老弱婦孺也不放過的暴行，擊潰了最後一絲親俄心理。反觀蘇德一役，史達林的殘暴令蘇聯人恐懼厭惡，原本蘇聯人以為希特勒是解放者，對德軍並不反抗，但他對蘇聯百姓的冷血屠戮，甚至將猶太人關在行動毒氣車中，令之不寒而慄，也種下敗因。

用希特勒語言將戰爭正當化

普丁去年夏天在一篇長文中，稱烏克蘭唯有與俄羅斯結盟，才有真主權。這類言論與希特勒的政治宣言不謀而合，當年這位獨裁者就時常以扭曲的歷史，夸夸而談德國昔日榮光，指控全球共謀反德，並合理化征伐其他民族的行徑。

批評人士指，普丁正用納粹語言與宣傳手段，為俄國親烏添上正當色彩。最荒謬的或許是，普丁宣稱俄軍是為了助烏克蘭去納粹化，保護人民不受基輔政權的種族滅絕所害，卻忘了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就是猶太人，就是納粹大屠殺事件受難者的遺族家屬。

除了澤倫斯基，烏克蘭許多百姓的祖先也曾是大屠殺受害者，以這種歷史悲劇為出兵鋪路，怎可能獲得共鳴？無怪乎有的烏人不再稱普丁為俄國總統，而是「新希特勒」。

CNN指出，目前大戰勝負難料，倘若烏國真得以保住主權，那位曾想恢復往日蘇聯榮光的普丁，將不再被視為精明、有膽識的領導人，而是淪為世人眼中，那被傲慢殘虐驅使的蠢人，殊不知自己也成了，他最鄙視的那個人。

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