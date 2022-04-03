戰爭、疫情佔據版面 大難臨頭人類漠視氣候危機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當地球變得益發不宜人居，當各國理應傾力對抗氣候挑戰，新冠肺炎（COVID-19）出現了，俄國進犯烏克蘭了。疫情、戰爭、能源、經濟議題佔去了世人的所有關注，科學家擔憂，若持續漠視氣候問題，人類明日要面對的，就是生存危機。

根據衛報，聯合國政府間氣候變遷委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）的第三份重磅報告將於4日發表，這恐怕是人類還有機會扭轉危機的最後一份全面評估報告，卻很有可能再度遭到忽視。

IPCC的前一份報告是於一個月前公布，正值俄烏大戰開打之際。可想而知，媒體版面全被戰禍、通膨佔據，該報告未能獲得應有的關注，即便其警告世人若不採取行動，將面臨不可逆的災劫與劇變。

生物專家Deborah Brosnan表示，赤裸裸的戰爭殘酷畫面的確衝擊了每個人，但若我們對今日已在肆虐的生存危機視而不見，全球人道危機就在眼前。所幸，雖缺乏空開討論，至少有部分國家開始探討報告內涵，尋求讓國家、企業、社群更具韌性、更能避開氣候災難的方式。

4日即將公布的報告，主要涉及如何減少溫室氣體，如擴大使用再生能源、栽植樹木、碳捕集的新穎科技等。然而，相關意在將全球均溫升幅壓在攝氏1.5度內的警告內容，卻可能因IPCC的官僚運作而被淡化。

這份報告以過去七年來全球數千份研究為本，透過二、三十頁的重點摘要，供決策者參考。然而，科學家與政客對內容的字斟句酌陷入了一場角力。由於各國皆有權對內容表達意見，可能會為了自身利益與政策目標而沖淡警告的嚴重性。如沙烏地阿拉伯、印度及中國，就可能大手一揮，將原本迫在眉睫的威脅，輕描淡寫帶過。