桃園+22！最新29處台灣足跡曝光　鄭文燦：百人以上確診可能變常態

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(3)日一口氣新增本土186例，創下近日新高，其中桃園地區新增22例，市長鄭文燦今天表示，可分7條傳播鏈。

綜合媒體報導，桃園市長鄭文燦表示，桃園新增22人，分別是7條傳播鏈，確診者基本上都是居隔採檢、匡列採檢範圍，包含大潭電廠4人居隔採檢確診，網購凡美工作室10人、新北的體育老師接觸者3人、中原大學2人、警察局1位，基隆海大老師餐敘1人、舞蹈班桃園高中同學1人。

鄭文燦宣布，今天起至4月15日加強校園防疫對策，包括體育、音樂課等要戴口罩，暫緩辦理校外教學、畢業旅行等大型活動，以及校園室內場地停止外借等6大項。

鄭文燦強調，「百人以上確診，未來可能經常性會看到」，同時為了社區潛在黑數減少，明天起增設八德區綜合大樓採檢站、平鎮區龍岡大操場採檢站，包含已開設的觀音區金湖市民活動中心社區採檢站、中壢區中正公園採檢站，及桃園區中路公園採檢站，共5站供民眾採檢。

鄭文燦提及，截至目前共有18所學校、幼兒園、補習班等，共23名學生、3名老師確診；學校停課10天部分一律做PCR，停課7天部分做快篩、復課前也要再快篩一次。

鄭文燦說，為了加強保護學校安全，今天起至4月15日校園防疫對策有6項新重點如下︰一、學校教學部分，除了飲水、用餐以外，都要全程戴口罩；二、體育、音樂、表演藝術課程等訓練活動要恢復戴口罩；三、在4月15日以前的校外教學、畢業旅行、校慶、運動會等大型活動暫緩辦理；四、高中、國中、國小含幼兒園，室內場地停止外借，室外場地可以外借，但使用後要消毒；五、要減少跨班、跨校活動，若有則要落實防疫規範；六、用餐必須保持環境通風良好，不交談、不共餐、不併桌。

桃園市政府緊急公布最新疫調足跡，確診者曾到過中壢威尼斯影城、新馬辣大江店、與搭乘桃園機捷A17-A21往返。桃園市府提醒，民眾若有足跡重疊或有相關疑慮者，都應盡速前往篩檢，以免疫情進一步擴大。