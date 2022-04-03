俄烏戰事衝擊 WHO將今年全球貿易成長率砍半

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰衝擊全球經濟，世界貿易組織（WTO）公布今年貿易成長率預估，從4.7%下修至2.5%。

根據BBC，世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，俄國與烏克蘭雖僅佔全球商品出口約2.5%，卻在特定產業占了舉足輕重的地位。看壞2022年貿易成長率的原因，部分也來自於全球供應鏈問題，自新冠肺炎（COVID-19）爆發以來始終未能獲得解決。

除了小麥與玉米供應吃緊，歐洲亦將面臨葵花油缺貨問題。全球46.9%的葵花油來自烏克蘭，29.9%來自俄國，但烏國港口關閉，出口成了難題。

伊衛拉憂心，一場糧食危機正在成形，首當其衝的便是烏克蘭人民，而貧窮國家也將深刻感受到食物短缺的窘境。以非洲為例，35至55國自烏俄兩國進口小麥等穀物，22國則從此二國輸入肥料。

非洲開發銀行數據顯示，許多國家的糧食價格已飆升20%至50%。為了因應這項挑戰，非洲各國得先改變飲食習慣，多吃自家種植的糧食，而長期而言，則應多加栽種能抵擋氣候變遷衝擊的作物。

除了食物價格劇升，戰禍與對俄制裁也推升了其他大宗物資的成本。俄國鈀礦產出佔全球四成，此種金屬在汽車製造業不可或缺。

在大戰爆發前，疫情導致的供需失衡已致嚴重通膨，國際貨幣基金（IMF）警告，物價還會持續上攀，不利今年經濟成長前景。

貿易成了各國施壓俄羅斯的利器，烏克蘭呼籲將俄國逐出WTO體系。伊衛拉表示，目前沒有可將俄國踢出組織的機制，雖然部分專精國際貿易的律師對此說法不以為然。

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