台灣已故抽象藝術家洪藝真個展　10年後再度重返誠品畫廊

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣已故抽象藝術家洪藝真個展10年後再度重返誠品畫廊，呈現近30創作，一寬藝術家如何把玩材質紋理。

已故藝術家洪藝真個展於4月2日誠品畫廊登場，展品涵蓋英國留學期間（1997年）至2010年的創作近30件，一窺從純粹的幾何抽象繪畫（畫布）、繪畫翻模、逐步發展出繪畫與玻璃纖維（FRP）烤漆並置的演變軌跡。

洪藝真1971年生於台灣，2011年疑因過勞猝逝，原訂2012年要在誠品畫廊舉辦的大型個展，在策展人王嘉驥的梳理下，以「越度・歸元」為題，展出她從英國留學期間到返台之後17年間累積的作品，並藉以歸納、分析她的藝術脈絡。

1991年至2002年，洪藝真在英國倫敦先後取得美術學士、創作碩士和博士學位。2004年返台，陸續在實踐大學、國立臺南藝術大學擔任教職；2007年，洪藝真在伊通公園舉辦在台灣的首次個展，旋即受到藝術界矚目，至2010年間共舉辦了5次個展，包括2009年在臺北市立美術館推出的「主體．繪畫．客體」，展現她個人豐沛的創作熱情與能量。



(圖/誠品畫廊)



(圖/誠品畫廊)

幾何抽象繪畫是洪藝真的創作基礎，她嘗試拓寬以及突破繪畫僅止於在畫面上進行表現或再現的概念。在英國進修期間，她便開始重組畫布、顏料和內框等元素之間的相互關係，解構繪畫既有的物理框架，使其延展出觀念性的空間結構，讓繪畫不止於二維畫面，而是變成帶有雕塑性的空間。

返台之後，洪藝真繼續拆解和重構畫布、顏料和內框這三者間的關係，此外，她還發展出以「複製」為手法，對繪畫和藝術本質展開提問與辯證。她先以玻璃纖維複製自己的畫布作品，再送去烤漆，最後以原作和烤漆兩者並陳的方式展出，同時考驗觀者的辨識能力。2010年後，她自行開模，讓壓克力顏料「再現」畫布的紋路肌理，並將這層顏料皮膜移植到畫布上，讓兩者形成對照。

對洪藝真來說，「複製」並不是為了量產的製造，而是作為觀念的表達，她不但將翻模的結果視同原作，也在翻製過程中進行其他肌理創作，使其在觀念上延展出更富開創性的意義。

展覽自即日展至4月23日，若無法到場也可於線上展廳參觀。



(圖/誠品畫廊)



(圖/誠品畫廊)