上海清零封城引眾怒 幼兒被迫與父母拆散隔離

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了鐵腕執行「動態清零」，有著2,600萬人口的上海上周開始大封城，這些日子陸續傳出當地物資缺乏、難以取得醫療服務等民怨，更有甚者，連一兩歲的嬰幼兒都被迫與父母拆散隔離，不近人情的處置，外界譁然。

根據路透，一名上海趙姓女子3月26日出現發燒症狀後，帶著2歲半的女兒赴醫診治，母女都確診新冠肺炎（COVID-19），接著卻要面臨母女異地隔離的安排，心都碎了。她透露，孩子被送走後，始終無法得到寶貝女兒的狀況更新，心急如焚卻無可奈何。

根據上海規定，大人與孩童必須送往不同中心收治隔離，最小的甚至只有3個月。在人力設備缺乏的情況下，民眾爆料，一張嬰兒床得擠三、四名娃兒，10名護士就得看顧200名嬰幼兒，無暇悉心照護，一天換不到幾次尿布，「屁股都爛了」。

照理來說，首先封鎖的浦東新區1日完成普篩後應可解禁，換浦西接棒，但事實卻不然。美聯社報導，許多浦東居民仍被要求不可離開屋子，民眾不滿食物、藥品補給不足，想看醫生也求助無門。上級通知要人民採取預防措施，在家戴口罩、減少與家人接觸。

這嚴苛的封城令讓這座經濟中心面臨嚴峻挑戰。上海居民季孝龍忍無可忍，不顧可能遭當局報復的風險，在微博發出請命書，要求政府停止所謂的動態清零。「百業凋敝，廣大市民及外來務工人士生存面臨巨大困境，數位年老體弱者因缺乏即時醫療救治而殞命，在如此長期高壓舉措下已出現多起自殺事件」。

他痛批，「中央任命、非經民選認可的地方政府官員只知逢迎上層旨意」，他並要求政府對受到盲目封控政策傷害的居民做出賠償、對因此而自殺的家庭公開謝罪。根據中央社，他的微博帳號已被封，他雖坦言此舉會有風險，但仍堅持要讓上面「聽到民意」。