搶先看！富藝斯5月紐約晚拍亮點曝光　巴斯奇亞代表作《無題》台北預展採預約制

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 富藝斯展示5月紐約晚拍拍賣亮點拍品之一巴斯奇亞《無題》，於台北路易莎咖啡象山藝文中心展出，參觀採預約制，拍賣接受虛擬貨幣支付。

國際拍賣行富藝斯(Phillips) 將於5月18日舉行「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣，拍品來自日本企業家暨收藏家前澤友作珍藏，包含尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）鉅作《無題》，雕塑藝術家亞歷山大．考爾德（Alexander Calder）及王俊傑的風景創作。

巴斯奇亞1982年創作的《無題》近240公分高、逾500公分寬，估價約7千萬美元（20億台幣），為街頭文化及高雅藝術的結合，參雜藝術家部分自畫像成分，是藝術家短暫而輝煌的藝術生涯中尺幅最大、最具代表性的作品之一，於4月2日至3日在台北路易莎咖啡象山藝文中心展出，參觀採預約制。

富藝斯亞洲區主席陳遵文（Jonathan Crockett）表示，富藝斯去年全球總成交額創公司成立225年以來歷史新高，而其中亞洲市場的貢獻更是舉足輕重。2021年香港拍賣年度總成交額亦創新高，且較前一年增長近一倍。2021年台灣市場的整體業務較疫情前2019年增長127%。

尚．米榭．巴斯奇亞《無題》



(圖/富藝斯)

《無題》創作於1982年，是巴斯奇亞藝術生涯的重要分水嶺。藝術家前十大世界拍賣紀錄中有過半作品來自1982年，而此鉅作曾在2016年締造巴斯奇亞的世界拍賣紀錄。1980年代初，巴斯奇亞受藝術經理人艾米利歐 · 馬佐利（Emilio Mazzoli）之邀，分兩次到訪義大利摩德納（Modena），並在當地創作和舉行個展，而在第二次旅途期間，他繪製了包含《無題》在內的三幅極具開創性的自畫像，將肖像畫提升至另一個境界，也使得這個時期成為他創作歷程的黃金時期。

《無題》除了具現奔放激情的姿態以及藝術家里卡德所描述的原始本質，更被賦予無與倫比的繪畫魄勢。這幅作品描繪了一個頭角上滴著血紅顏料的惡魔，其主體僅用粗黑的線條勾繪出肋骨形狀。主角在熾烈並充滿張力的色彩中升起，喚出了抽象表現的肉體主義；他雙手或雙翅在畫布上展開，以帶著威脅的笑容迎接觀者，並用鋒利的眼神盯著我們。惡魔誇張的特徵——包括他三角形的鼻子和柵欄式的牙齒，不僅是對於非洲面具的欣賞與致敬，也是給歐洲現代主義中「原始美學」的回應。

畫中的主角除了惡魔般的形象，主要辨徵即是一頭短而違反重力的髮綹。此時期的巴斯奇亞剪去了他的莫霍克金髮，取而代之的是和畫中相似的獨特髮型；兩者相仿的形象展示《無題》顯然參雜著部分的自畫成分。巴斯奇亞和藝壇對於他自身的形象定位急速轉變；而此件作品無疑是對他這段關鍵時期的體現。作為巴斯奇亞最出色的代表作之一，《無題》毫無保留地展現了藝術家獨樹一幟的藝術語彙，標誌著巴斯奇亞短暫藝術生涯的顛峰。

《無題》體現了這位藝術家職涯中無與倫比的強勁魄力和獨樹一幟的視覺語言。自這件作品問世以來，它即被認為是巴斯奇亞最偉大並最具標誌性的創作之一，於1985年在東京Akira Ikeda畫廊首秀，此後參與全球多個重要展覽；此幅作品更於1996年登上巴斯奇亞作品全集的封面。儘管尺幅碩大，這件畫作已在巴斯奇亞數場重要回顧展中，作為展覽焦點在世界各地巡展。在2016年創下巴斯奇亞世界拍賣紀錄。

在過去6年《無題》是前澤友作珍藏中備受矚目的焦點，前澤友作表示：「當我站在《無題》前欣賞此鉅作，它所傳遞出無比強大卻又挾帶著憂傷的敘事，讓我同時體會到欣喜與絕望兩種錯綜複雜的情感交織。過去幾年與這件作品相處，更加深了我對藝術的熱愛，它將讓我畢生難忘。」

富藝斯也接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）作為此作的付款方式選項。

亞歷山大．考爾德《39=50》



(圖/富藝斯)

亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder) 作於1959年的動態雕塑《39=50》在過去30年一直被保存於私人珍藏，未公開亮相。不僅是法國知名藝術收藏家與開雲集團創始人弗朗索瓦．皮諾（François Pinault）的舊藏，曾被他收藏逾10載，還曾經於1964年在享譽盛名的紐約古根漢美術館考爾德回顧展中展出。

1946至1959年間，考爾德以他位於美國東北部的家鄉羅克斯貝利(Roxbury) 小鎮之降雪景象為靈感，完成了約11件名為《雪舞》的動態雕塑。而此次呈現的《39=50》和《雪舞》系列系出同門，背後更有一段溫馨故事。1961年，考爾德的摯友彼得 · 貝勒(Peter Bellew) 為了慶祝妻子的 50 歲生日，希望能向考爾德購買一件帶有50個白色鐵片的動態雕塑作為禮物。當時藝術家的工作室並沒有符合這樣條件的作品，他便將這件由39個白色鐵片組成的雕塑命名為《39=50》後贈予彼得。

《雪舞》系列有10件作品現由橫跨北美、南美及歐洲的全球知名藝術機構收藏。2012年在一場紐約拍賣上，出自同一系列、1950年作的《雪舞》以逾1,038萬美元（2.99億台幣）成交，在當時刷新動態雕塑藝術品的拍賣紀錄，至今仍名列考爾德歷來前十大拍賣成交紀錄中。而《39=50》是《雪舞》設計睽違十年難得再現拍場的動態雕塑代表作。

王俊傑《第一天》



(圖/富藝斯)

常被拿來與梵谷及亨利·馬蒂斯作品相提並論的已故加拿大華裔藝術家王俊傑的作品《第一天》與2020年在富藝斯香港秋拍以逾480萬美元成交、締造藝術家世界紀錄的作品《夕陽之河》同樣創作於2018年，在尺幅及藝術家對色彩和諧的探索和捕捉自然光效的筆觸上均十分相似。

此作為藝術家《夜以繼日》系列作品中的第一件，曾在王俊傑於Massimo De Carlo畫廊的香港空間展出。這一系列作品共有4組8幅，每一幅日景的畫都搭配一件夜景作品，透過他對顏色的探索來展現光影變化的效果。畫面中的遼闊田野使人想起秀拉(Georges Seurat)及西涅克(Paul Signac)的「點彩派」及草間彌生的「無限網」，而描繪草的筆觸則應用了中國書畫的技巧，展現藝術家擅長融匯東西方藝術語彙的創作特色。