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台灣總統蔡英文「城南好好市集」逛好逛滿　愛護毛小孩為施政目標

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/03 11:45
總統逛城南好好市集(圖/文總提供)

總統逛城南好好市集(圖/文總提供)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)蔡英文總統今日出席「城南有意思」活動時表示，愛護牠、善待毛小孩是政府施政目標。

中華文化總會發布新聞稿表示，文化總會「城南有意思」生活節今年邁入5周年，本周末在台北市城南地區登場，蔡總統今天上午親自蒞臨，並在出席農委會「寵物管理科」正式啟動儀式後，親自到「春日好好市集」與農民攤商互動，也關心大家的農務生活及防疫措施。

有趣的是，蔡總統在走訪市集的過程中，雖僅停留不到20分鐘，就買了水果玉米、客家麻糬、茶香抱枕、麻豆鳳梨、地瓜、香水百合、青江菜、嘉義牛奶鳳梨、桂圓拌醬、黑豆醬油、屏東檸檬、米的蛋糕餅乾、黑豆紫焙桂圓醬等13項農特產品，意外成為今年市集的捧場大戶。

蔡總統也在出席農委會寵物管理科成立儀式時致詞表示，毛小孩是家人，愛護牠、善待牠是政府施政目標，但人們跟毛小孩在一起，還是要尊重牠們獨立自主的空間，「並非純然就是我們的寵物。」

總統指出，現在是落實寵物管理提升的重要里程碑，未來寵物管理科肩負毛小孩生命各階段的管理照顧，並匯集社會各界能量建置完善動物福利制度；政府也會進一步修正動物保護法，落實寵物出生登記，每次轉讓都要辦理變更，確保源頭跟流向，從出生到死亡都會有紀錄。她也鼓勵民眾收養無家可歸或辛苦工作後退役的毛小孩，讓更多毛小孩可以得到家的溫暖。

農委會主委陳吉仲表示，現在台灣有250萬隻毛小孩，每年以10％速度成長，產值約有500億至600億元；他估計到2040年，全台將有1200萬隻毛小孩，將來農業部成立後將有動保司，甚至可能像內政部一樣，有戶政司、警政司，「人該有的，毛小孩也應該有。」
城南有意思

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