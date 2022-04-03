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北美台商總會赴華府三大訴求　爭取台灣加入區域經濟架構

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/03 10:18
北美台商總會赴華府三大訴求　爭取台灣加入區域經濟架構

(來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 北美台商總會近日赴華府主打三大訴求。

中央社報導，北美台商總會會長張聖儀3月31日率領北美洲台灣商會聯合總會（簡稱北美台商總會）14人代表團造訪華府，進行3天訪問，去年6月曾訪台的共和黨籍聯邦參議員蘇利文及民主黨籍聯邦參議員達克沃絲皆應邀出席。

張聖儀說，代表團此次有3個訴求。第一是希望聯邦參、眾議員能促使台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），透過免稅經貿協議促進台美經貿交流，並支持台灣加入總統拜登（Joe Biden）政府的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

張聖儀說，第2個訴求是希望所有議員能支持台灣加入世界衛生組織（WHO）及參與世界衛生大會（WHA）。第75屆WHA將於5月22日在日內瓦召開，「我們希望在這個重要的時刻，WHO最起碼能給台灣一個觀察員身分」；除促進台美經貿交流之外，張聖儀指出，雖然美國非會員，但代表團也積極爭取美國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

北美台商總會成立於1987年，由台灣移民至北美洲的商業界人士組成，世界台灣商會聯合總會下有六個洲際總會，目前分布在71個國家及地區。
北美台商總會

更新時間 : 2022-04-03 14:30 GMT+08:00

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