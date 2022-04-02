屏東「2022台灣祭」3萬人次湧入　恆春彷彿回到「春吶」時光

屏東縣政府在墾丁主辦「2022台灣祭」活動進入第2天，4大舞台由樂團輪番上陣帶來精彩演出，嗨翻樂迷。縣府表示，2日適逢清明連假首日，現場... 屏東縣政府在墾丁主辦「2022台灣祭」活動進入第2天，4大舞台由樂團輪番上陣帶來精彩演出，嗨翻樂迷。縣府表示，2日適逢清明連假首日，現場人潮超過3萬人次，塞滿大灣。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東縣政府主辦墾丁「台灣祭」進入第2天，4大舞台由樂團輪番演出，一路嗨到晚上由張震嶽壓軸演出，吸引3萬人次湧入現場，恆春半島彷彿回到春天吶喊時光。

國內COVID-19疫情未趨緩，清明連假期間墾丁地區訂房逾9成，大灣遊憩區有「台灣祭」音樂會，鄰近的墾丁大街今（2日) 晚人潮擠爆，管委會在入口不斷廣播提醒遊客「不忘防疫」。

「台灣祭」春假在大灣遊憩區開唱，恆春半島一早湧進大量車潮，中午就有樂迷到場卡位，想近距離感受音樂渲染，主舞台由台灣潛力新秀荷爾蒙少年打頭陣，舞台下早早就排滿樂迷，下午「OBSESS」開唱時現場民眾已擠爆滿場。

台灣祭新選秀節目「台灣追夢新少年」，經過全國百組素人選秀所精心打造成就「台灣追夢新少年」團體，在活動開始前以一系列節目紀錄他們的成長，最終與A PIECE OF CAKE 256登上南方主舞台演出，接著由張震嶽壓軸登場，現場萬人吶喊齊唱，隨著一波波音浪一同搖擺嗨唱，全場氣氛嗨到不行。

中央社引述屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，4月2日適逢春假，現場人潮超過3萬人次，塞滿大灣。而明天是「台灣祭」的最後1天，依舊免費入場。

墾丁音樂季從1995年由2名美國人發起的「春天吶喊」開始，提供原創獨立樂團發表創作舞台，每年吸引越來越多樂迷朝聖，許多音樂場子陸續在墾丁舉辦搶攻商機，不過，音樂季在2019年「春吶」出走後式微，屏東縣政府為恢復音樂能量與人潮去年起舉辦「台灣祭」。

音樂會場鄰近的墾丁大街2日晚上人潮擠爆，警方因應人潮，採人車分流管制，車輛行駛大灣路，墾丁大街變成徒步區。管理委員會在出入口處設置管制，主委曾春惠不斷廣播提醒遊客「實聯制、戴口罩」，遊客都相當配合。

曾春惠說，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例多，鄰近墾丁大街的大灣遊憩區有「台灣祭」音樂活動，大量湧入人潮，因此採最高規格防疫，要求遊客須實聯制、戴口罩、嚴禁邊走邊吃，希望遊客玩樂不忘防疫。