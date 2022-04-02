【2022大選】藍綠桃園市長爭霸戰受矚目　國民黨羅智強參選急轉彎•民進黨最遲6月底敲定人選

國民黨羅智強1日晚間原本預告: 「是否參選桃園市長, 明天早上10點, 我會用線上直播的方式（臉書+94強YouTub... 國民黨羅智強1日晚間原本預告: 「是否參選桃園市長, 明天早上10點, 我會用線上直播的方式（臉書+94強YouTube）宣布 」(圖/官方臉書)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022九合一選舉在即，桃園市長鄭文燦兩任任滿，面對國民黨全力搶攻，民進黨人選備受關注。據指出，黨內目前定調不急著亮牌，最遲6月底前會和雙北一起，敲定徵召人選。

國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，但據了解，黨中央尋找在地人選的策略不變，目前持續透過民調等方式布局，黨內人士判斷，預計最慢5月就會有最終的結果。

國民黨面對年底縣市長大選，能否重新奪回桃園市的執政權，是黨內關注焦點，也是曾經身為桃園縣長的黨主席朱立倫，不得不面對的挑戰。地方人士指出，由於指標縣市如新北、台北、台中，國民黨內都已有戰將級人選，黨中央的角色較不吃重，朱立倫能否在這次地方選戰中立下戰功，桃園市長的提名將成為關注重點。

地方人士認為，朱立倫過去身為桃園縣長，對桃園了解深入，在這次藍營都希望能收復桃園失土的狀況下，黨中央的提名策略至關重要，期盼能推出最強的桃園市長參選人。

中央社報導，國民黨桃園市長提名之爭，目前以桃園市議長邱奕勝力挺的國民黨立委呂玉玲，以及台北市議員羅智強最為積極，羅智強原規劃今天要宣布重大決定，外界評估會參選到底，但最終在與朱立倫懇談後臨時喊卡，也讓整件事出現轉圜。

除呂、羅之外，桃園立委萬美玲、魯明哲也是黨內點名可能的人選，由於朱立倫一再強調會推出在地最強的人選，是否最後由立委出線，備受關注。

國民黨黨內人士分析，桃園要走上初選的機會不高，黨中央預計會透過盡力協調的方式產生人選，不會希望這次的地方縣市長提名，在桃園打開初選的先例，避免後續衍生出其他的麻煩。

面對國民黨搶攻桃園市長各方人選動作頻頻，民進黨如何固守桃園市執政權，格外引起關注。中央社引述民進黨高層2日下午受訪表示，選對會尚未討論桃園市長人選問題。

另一名選對會成員則表示，北二都加上桃園市，預計最遲6月底前決定人選，7月中將召開全代會，依照慣例，全代會就是2022九合一選舉前的大造勢活動。

桃園選區、民進黨立委黃世杰下午表示，鄭文燦在桃園執政成績不錯，在穩健執政基礎下，不需要急著決定人選；反觀對手、國民黨會比較急，且目前藍營局勢有點亂，朱立倫必須出手處理，防止內部分裂壞了大局。

他分析，如果兩黨的差距很近，候選人的條件很重要，也要觀察對手怎麼提、怎麼出手，再來決定人選；且北北桃的部署連動，民進黨選對會將作全盤考量後再提出人選，預計要等到5、6月。

民進黨桃園市長人選包括衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，以及早已表態爭取的前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等人，黨內一度傳出鄭文燦希望陳時中參選桃園市長。

不過，鄭文燦接受媒體訪問表示，陳時中支持度很高，但他只跟陳時中談過疫情，沒有談要選桃園市長。鄭文燦也說，預計5、6月北北桃會一起決定人選。