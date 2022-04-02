【清明連假】台灣東南水泥施工壓垮電塔•雙鐵癱瘓影響逾12萬人　台電將求償•東泥：負責到底

東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段4月1日晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央... 東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段4月1日晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央社

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）東南水泥1日下午進行廠房拆除工程，卻撞倒台電電塔，雙鐵疏運受到波及。台電緊急動員超過160名員工積極搶修，今天(2日) 發布聲明指出，對於本次事故損失將向肇事廠商求償。

高鐵台南站內, 4月1日晚間滿是受斷電影響行程的旅客。中央社

台灣高鐵因應高雄段主線中斷，1日下午啟動台南、高雄公路接駁疏運，至晚間高鐵左營站外仍有大批民眾拎著大包小包，依序排隊等待車輛接駁，連假前夕心情難免受影響。中央社

東南水泥昨天拆除廠房時，撞倒台電電塔，造成高鐵主線無法供電，台南至左營暫停行駛約7小時，台鐵則是因與與高鐵路線接近，配合台電搶修時，安全起見執行斷電約2個多小時。總計雙鐵有109班列車、逾12萬名旅客受影響。

台電表示，1日下午3時39分水泥廠拆除廠房，水泥儲倉撞擊台電電塔，造成電塔倒塌，使69kV高壓線路（社武華榮東南線）發生跳脫，以致附近變電所發生壓降，共造成2戶停電及部分用戶壓降，系統供電正常。

台電說明，電塔倒塌造成高壓纜線掉落後，進一步影響高鐵電車線路，台電立即派員至現場處理，總處1小時內同步成立緊急應變中心，並協調台鐵6時45分斷電，7時8分完成安全措施後，台電人力進場修復，動員160名以上員工及升空、吊臂等40輛以上車輛，分4組人力搶修。

同時，台鐵、高鐵也支援平台作業吊車等大型機具，終於在1日晚間8時38分移除全部導線，幫助高鐵後續復電及恢復行駛。

中央社引述台電表示，感謝台鐵、高鐵全力配合協助，得以即早完成移除全部導線作業，搶通連假返鄉之路；台電將繼續加強電網韌性及設備點檢，對於本次事故損失，將向肇事廠商求償。

上市公司東南水泥今天(４月2日)傍晚發布重大訊息指出，承包商昨（1）日拆除閒置不用生料儲庫時，未按預定方向倒塌，壓垮台電電塔，致高鐵高壓電線短路，倘依法應負擔賠償責任絕不逃避。

東南水泥1日下午進行廠房拆除工程，卻因包商施工未按預定方向倒塌，撞倒台電電塔，雙鐵疏運受到波及。台電緊急動員超過160名員工積極搶修，今天並發布聲明指出，對於本次事故損失將向肇事廠商求償。

東南水泥2日傍晚發布重訊說明，4月1日下午3時39分承包商拆除閒置不用生料儲庫時，未按預定方向倒塌，造成意外；對於搭乘高鐵及台鐵返鄉旅客的不便及高雄市政府的困擾，深感十二萬分的歉意，並感謝台電公司投入龐大的人力物力，全力搶修，恢復正常供電通車，同時向台電工程人員深表感謝之意。

東南水泥也指出，將來倘依法應負擔的賠償責任絕不逃避，負責到底。因尚未收到具體求償金額通知及請求，具體財務損失尚待細部評估。

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