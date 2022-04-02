春遊賞花踏青 台北喜來登推野餐懶人包

清明連假好天氣、四至六月最應景的就是賞花遊，海芋、花旗木、九重葛到油桐花等花季陸續開跑。台北喜來登看好春日出遊商機，即日起至6月30日推出「春日小野餐」一泊二食方案，入住每晚4,311元起含雙人輕食野餐籃、聖沛黎洛天然氣泡水果飲、精選紅酒等，再贈送風格野餐墊，並提供夢幻拍照必備的道具免費租借，兩手空空也能完成夢幻野餐體驗。翌日可享十二廚自助式早餐，並可累積萬豪旅享家積分，搭乘高鐵北上入住可享車票8折優惠，專案每日限量需提前兩日預訂。(須另加15.5%稅金與服務費)

台北花季接力盛開，從四月的陽明山海芋、淡水紫藤花、圓山花旗木到六月繡球花，市區踏青便能巧遇繁花倩影，隨處即是最佳賞花景點。台北喜來登副總經理吳芳梅表示，花季是最適合帶上野餐籃出遊的季節，和朋友享受陽光和美食之餘，「拍美照」也是野餐的重點之一！但事前準備工作相對麻煩，台北喜來登推出不需準備也能上手的「春日小野餐」懶人包，除了有飯店精心設計的美味食物與飲品外，更有高顏值的野餐道具陪襯，幫助消費者輕鬆拍出與眾不同的美照、約上閨蜜完美出遊，還可在飯店愜意小度假。

野餐籃內集結The Deli熱賣冠軍、皮酥肉嫩的「泰式烤全雞」搭配特製酸辣醬汁最對味、酥脆法國麵包抹上芥末美乃滋與酸黃瓜碎，再夾入烤至粉紅軟嫩的爐烤肋眼牛，層疊上融化起司、番茄與美生菜增添口感的「爐烤美國肋眼牛肉三明治」、以及清爽開胃的「和風田園沙拉」，甜點則是大受好評的「雙色脆皮泡芙」外皮撒上酥脆的珍珠糖粒，濃郁可可與經典香草兩種口味的卡士達內餡，奶香醇厚甜而不膩、一吃即上癮。

除了美食與甜點外，野餐籃內附有歐美名人最愛的「義大利聖沛黎洛天然氣泡水果飲」兩罐，自家果園採摘的鮮果汁，香檳般的細膩氣泡及酸甜滋味讓酷夏清爽起來，以及帶有甜美櫻桃果香、入喉柔滑的「精選法國紅酒」乙瓶。野餐美拍道具飯店則準備高腳酒杯、紅鶴、鳳梨、椰樹吸管等元素的粉嫩餐具外、並免費提供藤編野餐籃、拍照花束出借服務，專案再贈風格野餐墊(隨機贈送不挑色)，愜意度過微醺午後。